Educação em tempo integral exige medir mais que horas e notas

Brenda Prata — especialista de advocacy do Instituto Ayrton Senna; Maria Helena Guimarães — titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna

Em seu primeiro discurso após a reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o compromisso de universalizar a escola de tempo integral até o ensino médio. A promessa recoloca uma pergunta importante: como garantir que mais tempo na escola represente, de fato, mais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento?

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Essa é uma ambição ainda mais ampla do que o Plano Nacional de Educação (2026-2036) estabelece como meta: chegar a pelo menos 50% dos estudantes, em 65% das escolas públicas, até o fim de sua vigência. Expandir a jornada tem potencial para enfrentar desigualdades, oferecer apoio a quem enfrenta dificuldades e abrir espaço a experiências que nem sempre cabem em um turno. Mas existe uma armadilha: transformar a quantidade de horas na principal medida de sucesso.

O tema ganha força às vésperas do Enem, que passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ampliando o uso de seus resultados para o monitoramento educacional. Em 2027, o Inep prevê divulgar resultados por redes e escolas, quando cumpridos os critérios de participação. A medida pode enriquecer o diagnóstico da aprendizagem. Mas também torna urgente discutir o que esses resultados permitem concluir e o que não mostram. Resultados de provas, sozinhos, não contam toda a história da educação que os estudantes receberam.

A legislação brasileira e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apontam para uma formação integral, que envolve, além dos conhecimentos acadêmicos, pensamento crítico, criatividade, autonomia, empatia e cooperação. Se queremos oferecer uma formação que vá além dos conteúdos acadêmicos, precisamos compreender não apenas o que os estudantes aprendem, mas também quais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento as escolas proporcionam.

Essa é uma questão que o Instituto Ayrton Senna tem levado ao debate: avaliar o que os estudantes aprenderam não é o mesmo que avaliar a qualidade da educação que crianças e jovens tiveram a oportunidade de vivenciar.

Para compreender a qualidade da oferta, precisamos olhar para o cotidiano escolar. Nas aulas de ciências, os alunos podem testar hipóteses e investigar problemas? Em matemática, recebem orientações que os ajudam a entender seus erros e persistir? Há espaço para discutir ideias, trabalhar em grupo e tomar decisões? Os professores têm formação, materiais e tempo para planejar? Os estudantes se sentem seguros para participar e pedir ajuda? Estão se sentindo pertencentes à escola?

O próprio PNE estabelece a necessidade de desenvolver indicadores de qualidade da educação integral que considerem a integração curricular, a intencionalidade pedagógica, o bem-estar e o engajamento dos estudantes. E o Saeb já produz questionários contextuais que podem ser mais bem explorados. A tarefa é integrar essas informações a observações de práticas, registros pedagógicos, pesquisas e escuta de professores e alunos, respeitando os limites de cada instrumento. Ampliar a compreensão sobre qualidade não significa transformar tudo em nota ou criar mais provas.

Imagine uma turma com dificuldades em matemática. O resultado do teste deve desencadear perguntas: quais conteúdos não foram compreendidos? Que apoio os estudantes receberam? Que recursos faltaram? O que a secretaria pode oferecer? A resposta pode envolver formação docente, materiais, mudanças no planejamento e acompanhamento dos avanços. A avaliação cumpre melhor sua função quando retorna às escolas como capacidade de ação, não apenas como classificação.

Avanços científicos têm ampliado as possibilidades de avaliar diferentes dimensões do desenvolvimento dos estudantes. É importante que o Brasil incorpore essa perspectiva ao aperfeiçoamento de seus sistemas de avaliação, reconhecendo que aquilo que avaliamos também influencia o que é ensinado nas escolas.

Quando a nota se torna a principal referência de sucesso, há o risco de concentrar o ensino no que é cobrado nas provas, deixando em segundo plano outras experiências educativas. Português e matemática são essenciais, mas não esgotam as aprendizagens necessárias à formação integral.

A expansão do tempo integral é uma oportunidade importante para o país. Seu sucesso, porém, não deveria ser medido apenas por horas, matrículas ou notas. Se queremos uma educação integral de qualidade, precisamos acompanhar o que os estudantes aprendem, quais experiências vivem e como as políticas criam condições para que isso aconteça.



