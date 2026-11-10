O desemprego caiu. E a porta de entrada?

Alessandro Saade — superintendente executivo do Espro (Ensino Social Profissionalizante)

O mercado de trabalho brasileiro atravessa um momento que merece ser celebrado sem perder de vista suas assimetrias. A Pnad Contínua mais recente mostra taxa de desocupação de 5,3% no trimestre encerrado em julho de 2026, uma das menores da série histórica. O dado confirma a força da ocupação, mas também convida a uma pergunta: quem consegue entrar nesse mercado em expansão?

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Para os jovens, a resposta continua menos favorável. No primeiro trimestre de 2026, a taxa de desocupação entre brasileiros de 18 a 24 anos chegou a 13,8%, mais que o dobro da média nacional daquele período. Em 2025, 17,5% das pessoas de 15 a 29 anos — cerca de 8,2 milhões — não estavam ocupadas, estudando ou se qualificando. O percentual caiu nos últimos anos, o que é uma boa notícia, mas o contingente permanece expressivo.

Esses números ajudam a questionar uma interpretação recorrente sobre as novas gerações: a ideia de que falta disposição para trabalhar. Levantamento do Dieese mostrou que, entre os jovens sem trabalho e estudo no segundo trimestre de 2025, apenas 2% afirmavam que não queriam trabalhar. A dificuldade parece estar muito mais na travessia entre escola e emprego. A primeira vaga frequentemente esbarra em uma contradição conhecida: a experiência é valorizada justamente entre aqueles que ainda precisam de uma oportunidade para construí-la.

Há ainda uma segunda camada. A porta de entrada está mudando ao mesmo tempo em que tentamos ampliá-la. Conforme pesquisa realizada pelo Espro em 2026 com 3.444 aprendizes, 64% disseram enxergar a inteligência artificial mais como oportunidade do que ameaça, e 78% reconheceram que a tecnologia já poderia executar ao menos parte de suas tarefas rotineiras. Apenas 32%, porém, consideravam que a escola ou o curso técnico os havia preparado de fato para usar IA no cotidiano profissional. A nova geração demonstra abertura para a transformação tecnológica; a formação precisa acompanhar essa velocidade.

É nesse ponto que políticas de empregabilidade jovem ganham relevância. O crescimento econômico amplia a demanda por trabalho, mas a passagem para o primeiro emprego envolve obstáculos próprios. O Programa de Aprendizagem Profissional, qualificação conectada às demandas produtivas, permanência educacional e acompanhamento das trajetórias ajudam a reduzir a distância entre formação, experiência e contratação.

O terceiro setor ocupa uma posição particular nessa engrenagem. Organizações com presença nos territórios podem alcançar jovens que nem sempre chegam aos canais tradicionais de recrutamento, aproximar formação e empresas e atuar sobre barreiras que vão além do currículo: transporte, documentação, repertório profissional, vulnerabilidade familiar e continuidade dos estudos. Há também uma contribuição menos visível e igualmente importante: acompanhar o que acontece depois da primeira contratação e produzir evidências sobre permanência, escolaridade e progressão profissional.

Por isso, o debate sobre empregabilidade juvenil precisa avançar além do número de vagas abertas. Quantos jovens permanecem estudando depois de começar a trabalhar? Quantos avançam para empregos formais? Quantos progridem em renda e responsabilidade? E quantos interrompem essa trajetória antes de consolidar a entrada no mercado?

Uma taxa geral de desemprego historicamente baixa é sinal de avanço. O desafio seguinte é fazer com que a juventude participe desse movimento em condições mais próximas às do restante da população. O primeiro emprego pode definir muito mais do que a renda de um determinado mês. Quando a entrada é acompanhada de formação e perspectiva de continuidade, ela pode alterar uma trajetória inteira.





