A sorte de Lula

André Gustavo Stumpf — jornalista

O presidente Lula, além de bom articulador político, é homem de sorte. Ele assumiu seu primeiro mandato de presidente da República do Brasil em 2003, quando o país era prisioneiro da chamada conta-petróleo. Os mais jovens não sabem o que é isso. O Brasil tinha pequena produção de petróleo, absolutamente insuficiente para atender às necessidades do país. Para compensar essa deficiência, o governo comprava petróleo no exterior. Isso significava a necessidade de comprar dólares para adquirir petróleo. Um e outro subiam constantemente de preço. A consequência foi a elevação perigosa da dívida externa brasileira, contratada em bancos estrangeiros com juros flutuantes.

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O Brasil tornou-se vítima da permanente chantagem dos bancos estrangeiros. Eles subiam as taxas de juros e obrigavam o país a honrar o pagamento em níveis estratosféricos. O que somente era possível com a contratação de mais empréstimos para comprar os dólares necessários. Em certo momento, os principais bancos norte-americanos passaram a desconfiar da capacidade brasileira de pagar os juros e resolveram exigir a quitação das dívidas. O país entrou em convulsão. A inflação disparou, a dívida externa deu um pulo e os dirigentes se sucederam no comando político do país. Uma das consequências foi o fim dos governos militares. O então presidente João Figueiredo disse que o Brasil era um pinto que tinha botado ovo de avestruz. Em poucas palavras, o país quebrou.

O governo Sarney tentou solucionar o problema de maneira supostamente eficiente. Decretou a moratória, e o país suspendeu o pagamento de todos seus títulos no exterior. Mas o sistema financeiro é poderoso. A resposta veio na forma da interrupção de todos os créditos internacionais ao país. O Banco do Brasil, no exterior, perdeu o acesso ao financiamento interbancário e ficou sem recursos. A inflação chegou a 80% ao mês. O país não tinha reservas em moeda forte.

Veio a eleição de Fernando Collor, que tentou acabar com a inflação por meio do congelamento de todo o dinheiro à disposição dos bancos. Não funcionou. A elevação dos preços continuou com toda velocidade. Os sucessivos planos de estabilização da economia não resultaram em nada de positivo. Só no governo Fernando Henrique, com a introdução do Plano Real, a inflação cedeu, enquanto brasileiros credenciados, e muito qualificados, renegociaram a dívida brasileira em Nova Iorque. O governo brasileiro voltou a pagar os juros da dívida, que teve seu valor reduzido. Hoje, ela não existe mais. O segundo governo Lula liquidou o débito.

A sorte de Lula começou a aparecer em 2005, no seu primeiro mandato, quando foi descoberto um campo promissor no pré-sal, chamado de Tupi. Sua produção foi iniciada em 2008, no segundo mandato. Esse poço foi posteriormente rebatizado de Lula. O pré-sal tornou-se o maior produtor de petróleo do país. Em 2025, respondeu por 79% da produção nacional, com a média de 3 milhões de barris/dia. O principal obstáculo ao crescimento da economia nacional foi removido. Ninguém mais fala no assunto. A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 39,8 bilhões no terceiro trimestre de 2026. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, houve crescimento de 21,5%. O governo brasileiro é proprietário de mais de 50% das ações da Petrobras. A metade desse lucro vai para o Tesouro. O petróleo, no Brasil, deixou de ser problema, passou a ser solução.

Há várias explicações para o sucesso da Petrobras. Aumento dos preços internacionais (agradecimento a Donald Trump que cometeu a guerra contra o Irã e desorganizou o mercado internacional), crescimento de 32% nas vendas e melhor desempenho operacional. O Brasil está, hoje, no nono lugar entre os maiores produtores de petróleo no mundo, na frente do Kuwait, por exemplo. Caso a esse resultado seja adicionado a produção de gás, o Brasil sobe para o sétimo lugar. Hoje, portanto, a principal dificuldade, que inibe o rápido crescimento econômico do país, é a elevadíssima taxa de juros.

Petróleo é solução e tragédia. Para Iraque e Venezuela, significou invasão, mortes e perda da liberdade. Os norte-americanos querem dominar toda a produção do precioso mineral. O Brasil demorou muito a entrar nesse mercado. Isso explica não ter sido visado pelos grandes consumidores. Agora, nas costas do Amapá, aparece outro pré-sal. O início do quarto mandato pode ser o momento para o presidente Lula retribuir um pouco do que o destino lhe destinou. A Região Norte do Brasil foi esquecida durante séculos. É urgente a necessidade de asfaltar a estrada que vai de Macapá ao Oiapoque e fazer da atual picada que liga a capital do estado a Santarém, no Pará, uma rodovia de verdade. É a maneira de conectar aquele estado ao país. Além disso, se o governo não atrapalhar o desenvolvimento daquela região, já terá feito muito.



