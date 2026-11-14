Plano fiscal sob a sombra de incertezas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a eleição prometendo melhorar a vida de quem depende do salário, do crédito e dos serviços públicos. Começa a transição para o quarto mandato, porém, tendo de demonstrar que essas promessas cabem nas contas do governo. A campanha foi movida pelo otimismo da esperança dos eleitores. O mercado faz suas contas sob perspectiva pessimista, olhando para a dívida, os juros e a capacidade de o governo arrecadar. A votação do ajuste fiscal no Senado foi o primeiro teste da capacidade de Lula de conciliar essas duas expectativas.

O texto-base do chamado Plano Moretti foi aprovado por 45 votos a 31. Ainda faltam os destaques antes de o projeto seguir para a Câmara. O pacote reduz benefícios tributários e dá ao Executivo margem para bloquear despesas adicionais em busca do centro da meta fiscal. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, estima um efeito de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões nas contas do ano que vem. A margem obtida no Senado dá fôlego a Lula, mas a negociação com os deputados dirá quanto desse ajuste poderá ser incorporado ao Orçamento de 2027. Cada exceção acrescentada ao texto terá um beneficiário visível e um custo diluído nas contas públicas.

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Enquanto o governo negocia em Brasília, as guerras mantêm sob pressão os preços da energia e o custo do transporte. Nos Estados Unidos, o mercado trabalha com a possibilidade de nova alta dos juros em dezembro. Se os títulos americanos passarem a pagar mais, aumenta a pressão sobre as moedas de países emergentes. O dólar mais caro encarece insumos importados e combustíveis e dificulta a queda da inflação brasileira. O Banco Central pode ter de manter os juros elevados por mais tempo, justamente quando a atividade econômica precisa de crédito mais barato.

O El Niño acrescenta uma incerteza que nenhuma negociação no Congresso resolve. O Inmet prevê, até janeiro, maior probabilidade de chuvas acima da média no Sul e abaixo da média em grande parte do Norte e em áreas do Nordeste. Tanto o excesso quanto a falta de chuva podem comprometer safras, dificultar o escoamento da produção e pressionar o preço dos alimentos. O choque chega ao governo pelos dois lados do Orçamento. Uma atividade mais fraca prejudica a arrecadação, enquanto eventos extremos exigem recursos para socorro e reconstrução.

É nessa combinação de choques de oferta, crédito caro e atividade perdendo força que aparece o risco de estagflação. O ajuste fiscal é a linha divisória entre dois cenários. Se o governo conseguir sustentar uma trajetória crível para as contas públicas, pode reduzir a pressão sobre o câmbio e ajudar a abrir espaço para a queda dos juros e a retomada do crescimento. Se a Câmara esvaziar o pacote e os choques externos se agravarem, a desvalorização do real pode alimentar uma inflação resistente, com juros ainda mais altos e uma economia estagnada. Nesse caso, o encarecimento do crédito deprime o consumo, adia investimentos e dificulta a própria recuperação das receitas.

O desafio da equipe econômica do governo Lula 4 — seja a atual, seja uma nova — é encontrar o ponto de equilíbrio entre as expectativas dos eleitores e as condições objetivas da economia. Isso significa definir desde já quais compromissos terão recursos no primeiro Orçamento do novo mandato e quais terão de esperar. A inflação dos alimentos e os juros do crediário pesam tanto na avaliação de um governo quanto os programas que ele anuncia. O custo de adiar uma promessa precisa ser medido considerando que a alta dos preços consumirá a renda que se comprometeu a melhorar.



