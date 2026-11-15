Quem tem o poder de fazer ciência na República do Brasil?

Rosani Matoso — diretora-presidente do Instituto Mancala, ativista pela diversidade e protagonismo negro e indígena em C&T; Bruna Yasnaia — diretora administrativa e financeira do Instituto Mancala

Em seu discurso de vitória à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a intenção de ampliar a participação popular nas decisões nacionais, investir na economia digital e desenvolver uma inteligência artificial brasileira. As propostas recolocam uma questão fundamental para o futuro do país: quem terá a oportunidade de produzir conhecimento e participar das decisões sobre ciência, tecnologia e inovação?

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A busca pela soberania tecnológica é estratégica; mas, não pode ser dissociada das desigualdades históricas brasileiras. Afinal, quem define as prioridades da pesquisa? Quais instituições recebem financiamento? Que territórios são contemplados pelos investimentos? E quem se beneficia das tecnologias desenvolvidas?

O Brasil possui instituições científicas de excelência. Mas o acesso aos recursos, à infraestrutura e aos espaços de decisão permanece desigual. Ampliar investimentos é necessário; porém, insuficiente se não houver mecanismos capazes de distribuir oportunidades e reconhecer talentos historicamente excluídos.

A inteligência artificial, a transição energética, a segurança alimentar e as mudanças climáticas exigem novas capacidades científicas. Entretanto, o desenvolvimento dessas capacidades não pode reproduzir as mesmas estruturas de exclusão que limitam o potencial brasileiro.

É nessa perspectiva que o Instituto Mancala atua. Fundado em Salvador (BA) em 2020, o propósito da organização (privada e sem fins lucrativos) é reduzir desigualdades sociais e raciais por meio da ciência e da tecnologia. Nosso objetivo central é aproximar conhecimentos científicos dos saberes tradicionais e das necessidades dos territórios. Por meio do Programa Mukengi, por exemplo, fortalecemos a formação e a conexão entre pesquisadores negros e indígenas.

Não basta que a ciência transforme a sociedade. É preciso transformar quem tem a oportunidade de fazer ciência. Isso exige que a questão racial ocupe o centro das políticas de ciência, tecnologia e inovação e não apenas o campo das políticas sociais. Pesquisadores negros e indígenas precisam ter condições de acessar financiamento, coordenar projetos, liderar instituições, desenvolver tecnologias e participar da definição das prioridades nacionais.

Também significa reconhecer que os conhecimentos ancestrais e comunitários integram a capacidade de inovação do Brasil. A soberania tecnológica depende tanto do domínio de novas ferramentas quanto da valorização da diversidade de experiências e conhecimentos existentes no país.

O novo ciclo político oferece uma oportunidade para transformar compromissos anunciados em políticas públicas concretas. Seu alcance deverá ser medido não apenas pelo volume de investimentos, mas também por quem terá acesso a eles e pelas transformações que produzirão na sociedade.

Neste 15 de Novembro, dia em que lembramos a Proclamação da República do Brasil, reafirmamos que a democracia também se constrói nos espaços onde o conhecimento é produzido e o futuro tecnológico é decidido. Não existe soberania tecnológica plena sem justiça racial, participação social e democratização da ciência. Uma república democrática só se fortalece quando todas as inteligências que dela fazem parte têm a oportunidade de construir o hoje e moldar o amanhã.

Investir no conhecimento negro e indígena é mais do que um imperativo ético: é o único caminho possível para um país que deseja ser verdadeiramente soberano, justo e republicano.









