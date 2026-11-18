O dólar é um preço que o brasileiro acompanha mesmo sem perceber. Está na bomba de combustível, na farmácia, no preço do pão e na passagem de avião. Nas últimas semanas, ele subiu mais depressa que em quase qualquer outro país, e o motivo está em parte fora do Brasil e em parte dentro dele.

Nas últimas semanas, o dólar voltou a se fortalecer no mundo todo, e a maioria das moedas relevantes perdeu valor frente à moeda norte-americana. O Brasil sente o movimento com mais força que quase todos os demais. Ontem, o dólar chegou a R$ 5,81, o maior valor desde abril de 2025. O real acumula perda próxima de 14% desde o segundo turno, a maior entre as 20 moedas mais usadas no comércio exterior, segundo levantamento da BBC News Brasil. Um dia depois da eleição, o dólar já havia registrado a maior alta diária desde janeiro de 1999, quando o câmbio passou a flutuar.

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Parte da pressão vem de fora. Investidores têm migrado para os Estados Unidos diante da expectativa de nova alta de juros pelo Federal Reserve, num cenário de inflação ainda elevada na maior economia do mundo, e a queda das ações de semicondutores e de empresas de inteligência artificial desde que a crise na Nvidia aumentou a aversão a risco.

O que explica o real perder mais que as demais é, em boa medida, estrutural. Analistas apontam que o ajuste fiscal apresentado pelo governo, aprovado em primeira etapa no Senado e a caminho da Câmara, não reverte a tendência de crescimento da dívida pública. Parte das medidas depende de decisões futuras, e a exclusão de gastos com o diesel da meta de 2026 retira a despesa do cálculo sem reduzi-la. As despesas obrigatórias, indexadas e protegidas por pisos constitucionais, deixam pouca margem de corte, e a incerteza sobre a equipe econômica e a política fiscal do próximo mandato soma-se ao prêmio de risco. O país lidera o ranking mundial de juros reais, o que atrai capital e também mede o preço que se paga pela desconfiança. Por fim, o real é uma das moedas emergentes mais líquidas do mercado, e por isso costuma ser a primeira a ser vendida quando o investidor global reduz risco.

O dólar alto chega à vida do brasileiro por vários caminhos. Encarece combustíveis, trigo, fertilizantes, eletrônicos, remédios e insumos importados, e esses aumentos se espalham pela cadeia até o preço final no supermercado e na farmácia. Pressiona a inflação e adia a retomada dos cortes de juros, o que mantém o crédito caro para famílias e empresas. Eleva o custo das dívidas em dólar, das viagens e dos estudos no exterior. Há quem ganhe, como exportadores e o agronegócio, mas o efeito sobre o bolso da maioria, que consome produtos com componente importado e depende de crédito, é de perda.

Há saída dentro do tripé macroeconômico, que combina metas de inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal. O primeiro passo é dar credibilidade ao ajuste: aprovar o pacote sem diluí-lo, evitar artifícios contábeis que tiram despesa da meta sem cortá-la e apresentar uma trajetória plurianual para o superavit primário e a estabilização da dívida, com reformas que enfrentem a rigidez do gasto obrigatório e a eficiência dos benefícios tributários. O governo já sinaliza uma nova rodada, por meio de PEC. A segunda frente é a clareza: definir logo a equipe econômica do próximo mandato e as diretrizes fiscais reduz a incerteza mais rápido que qualquer intervenção. A terceira é manter a política monetária ancorada na meta de inflação e na comunicação previsível. No médio prazo, é preciso reduzir a vulnerabilidade externa, com mercado de capitais doméstico mais profundo, poupança de longo prazo e pauta exportadora mais diversificada.

Enquanto isso, o governo e o Banco Central precisam acompanhar o tema de perto. O BC afirma que só intervém em caso de disfuncionalidade do mercado, e a posição é correta: o câmbio flutuante existe para absorver choques, e defender um nível de cotação consumiria reservas sem atacar a causa. Isso exige monitorar o funcionamento do mercado, a transmissão do câmbio aos preços e o custo da dívida, e estar pronto para oferecer liquidez se houver distorção. O Tesouro, que já recomprou títulos para aliviar a pressão, deve manter a gestão da dívida atenta. A Fazenda e o Congresso Nacional, por sua vez, precisam mostrar disposição de cumprir o que prometem.

Um dólar chegando aos R$ 6 tem solução, e um país com reservas elevadas, instituições monetárias reconhecidas e inflação sob acompanhamento tem meios de atravessar o momento. A confiança é a variável que o próprio país controla, e cada dia sem sinais claros sobre o rumo das contas públicas encarece o custo. A vigilância que se pede ao governo e ao Banco Central é a de quem sabe que o câmbio cobra a fatura da incerteza em preços, em juros e em renda.