Se existe algo inquestionável no âmbito da Música Popular Brasileira, é a avaliação de que Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim é o nome de maior representatividade dessa manifestação cultural do país. Esse carioca, filho de uma família da classe média do Rio de Janeiro, nascido na Tijuca, bairro da Zona Norte, foi um dos responsáveis, a partir das suas composições, por transformar Ipanema em um dos espaços mais charmosos da chamada Cidade Maravilhosa.

Não por acaso são de sua autoria canções como A felicidade, Anos dourados, Corcovado, Estrada do sol, Fotografia, Meditação, Samba do avião, Se todos fossem iguais a você e Chega de saudade — esta utilizada como lançamento da Bossa Nova, movimento que trouxe, modernidade à MPB. Em todas elas, praticamente, ele teve o poeta Vinicius de Moraes, autor das letras, como parceiro.

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Como se não fosse suficiente, o pesquisador Gabriel Gonzaga descobriu 12 músicas inéditas, compostas por Tom antes da Bossa Nova, além de 17 arranjos desconhecidos, reunidas em livro intitulado Na solidão da noite — Inéditas de Antônio Carlos Jobim, com lançamento previsto para 2027.

Este será o ano em que o Maestro Soberano —como, respeitosamente, foi chamado por Chico Buarque de Hollanda — iria celebrar 100 anos.

Gabriel, cantor, compositor, pianista, violonista e arranjador, formado em música pela Uni-Rio, tem a memória musical brasileira como sua principal linha de trabalho. Esse paulista se dedicou nos últimos anos à pesquisa deste acervo, disponível há mais de duas décadas. O resultado é Na solidão da noite, livro que está quase concluído, embora a data de lançamento ainda não tenha definição da editora.

Historicamente — Tom, a quem entrevistei certa vez, na década de 1980, em sua residência no Alto Leblon, com vista para o Jardim Botânico —, iniciou sua inigualável trajetória artística tocando piano em boates de Copacabana. Mas só viria a alcançar a fama em 1956, ao compor canções para a peça Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes.

A primeira composição desse gênio do nosso cancioneiro a ser gravada, em 1953, foi Incerteza, na voz de Mauricy Moura, que, veja só, acabou não acontecendo. Já o primeiro sucesso foi Estrada do sol, musicada por Dolores Duran, um ano depois, gravada por Lúcio Alves.