389 Palestinos observam, da rua, os danos a uma casa atingida por um ataque israelense após um aviso de evacuação no bairro de Al-Rimal, na Cidade de Gaza, em 8 de setembro de 2026. - (crédito: AFP)

Estive em Israel na última semana. Visitei o sul e o norte do país, nas respectivas fronteiras com a Faixa de Gaza e com o Líbano. Tive contato com judeus, drusos e alauítas. Também escutei as opiniões de um ativista palestino, de um professor judeu e de jornalistas israelenses especializados em política. Caminhei pelas ruelas da Cidade Velha de Jerusalém e testemunhei a fé em sua essência mais plural: cristãos rezando no Santo Sepulcro, judeus orando no Muro das Lamentações e muçulmanos se dirigindo até a Esplanada das Mesquitas. Não é difícil compreender por qual motivo Jerusalém tornou-se o centro nevrálgico do conflito no Oriente Médio.

A cidade antiga, com mais de 3 mil anos de história, guarda uma simbologia por demais sagrada em apenas um quilômetro quadrado de área. No Monte do Templo, construído sobre o Monte Moriá, Deus pediu a Abraão que sacrificasse o filho Isaac. No mesmo local, o profeta Maomé ascendeu ao céu sobre uma rocha. Vizinho à Esplanada das Mesquitas, o Kotel (Muro das Lamentações) é o resquício do muro de contenção no flanco ocidental do Segundo Templo, erguido por Herodes. A poucos metros dali, o imperador romano Constantino determinou que fosse erigida uma igreja sobre o Monte Calvário, onde Jesus Cristo foi crucificado e sepultado.

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É nesse amálgama de fés e crenças que Jerusalém se encaixa. Não à toa é o principal imbróglio em um conflito que tem a disputa pela terra em seu cerne. A criação do Estado da Palestina, em convivência lado a lado com o Estado de Israel, é a única solução para a paz. O caminho é tortuoso. Exige concessões extremas de ambos os lados. Israel tem que cessar a colonização da Cisjordânia, retirar as tropas dos territórios ocupados, reconstruir Gaza, ceder parte de Jerusalém aos palestinos e viabilizar o retorno de refugiados espalhados pelo Oriente Médio. Os palestinos precisam desarmar grupos fundamentalistas, adotar uma perspectiva factível de um Estado restrito aos seus limites territoriais quando criado, assinar um pacto de não agressão, punir ações terroristas e ceder parte de Jerusalém aos israelenses.

O fim dos assentamentos na Cisjordânia exige o desmantelamento das colônias e a remoção dos moradores para áreas dentro do território de Israel. A presença de assentamentos onde Israel considera serem Samaria e Judeia inviabiliza a paz. Muito sangue foi derramado no Oriente Médio. Ódio e ressentimento fomentaram um futuro de dor e de luto. O massacre de 7 de outubro de 2023 foi atrocidade e crueldade. Mas a resposta militar de Israel em Gaza também teve características dantescas. Como me disse o ativista palestino Mohammed Dajani Adoudi, bombas não distiguem escolas, casas e hospitais.

É preciso que todo o Oriente Médio se empenhe em um processo de negociação credível e viável que abra as portas para a solução baseada em dois Estados. Chega de proselitismo político e de verborragia demagógica de nações poderosas, cujos líderes mais buscam massagear o próprio ego do que apresentar resultados que ponham fim à matança dos dois lados.