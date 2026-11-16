A fragilidade da vida digital

Empresas do setor descrevem os PCs com IA como uma nova geração de computadores capazes de realizar tarefas relacionadas à inteligência artificial sem depender constantemente da internet ou de servidores remotos. Em vez de enviar todas as solicitações para grandes centros de processamento de dados, essas máquinas conseguem executar parte das operações localmente, oferecendo respostas mais rápidas e reduzindo a necessidade de conexão contínua com serviços externos. - (crédito: Pexels/panumas nikhomkhai)

Em poucas horas, a rotina de milhões de pessoas em mais de setenta países travou. Na tarde da última quinta-feira (12/11), o Outlook e outros serviços do Microsoft 365 saíram do ar. A pane atravessou a noite e só começou a ser normalizada ao longo de sexta-feira. A Microsoft descartou ataque cibernético e atribuiu o problema à indisponibilidade de servidores, sem detalhar a causa. No Brasil, a Agência Nacional de Mineração ficou sem seu protocolo digital, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina relatou problemas no correio eletrônico, e o Supremo Tribunal Federal suspendeu prazos processuais a pedido da OAB. Escolas, hospitais, bancos e ministérios também sentiram o impacto. O episódio se soma a outros neste ano: em janeiro, o Microsoft 365 ficou fora do ar por horas e, em agosto, uma atualização defeituosa afetou o Outlook por vários dias.

A pane mostrou, ainda, que a nossa nova dependência da inteligência artificial nos torna mais vulneráveis. O Copilot, assistente da própria Microsoft, também saiu do ar com a plataforma, e assistentes de outras empresas, como OpenAI e Anthropic, perderam o acesso aos conectores do Microsoft 365, porque a ferramenta de IA depende de que o sistema que ela consulta esteja de pé. Quanto mais tarefas se entregam a esses assistentes, mais camadas passam a depender de uma mesma base, e uma falha em uma delas se propaga pelas demais.

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Plataformas privadas de tecnologia viraram infraestrutura do país, ainda que ninguém tenha decidido isso formalmente. O WhatsApp é o exemplo mais evidente. Usado por cerca de 150 milhões de brasileiros, quase todos os dias, ele resolve a vida do salão de beleza da esquina ao governo federal. Para a imensa maioria dos pequenos negócios, é canal de vendas, muitas vezes o único endereço digital da loja. Inúmeras prefeituras usam o WhatsApp ou aplicativo semelhante no atendimento ao cidadão. Quando o Outlook caiu, empresas, escolas, hospitais e até ministérios migraram justamente para o WhatsApp e para o telefone. O plano B de uma big tech foi outra big tech, o que troca uma dependência por outra e mantém a fragilidade. Afinal, em outubro de 2021, uma pane de cerca de seis horas tirou do ar WhatsApp, Instagram e Facebook no mundo inteiro e mostrou o que acontece quando esse canal desaparece.

A digitalização trouxe eficiência e alcance que ninguém quer perder. O desafio, porém, segue sendo dar segurança ao mundo digital. Serviços essenciais precisam de redundância real, com canais alternativos testados antes da crise e fornecedores diferentes dos do plano principal. Órgãos públicos precisam decidir quais comunicações, prazos e atendimentos podem depender de uma única plataforma privada, quase sempre estrangeira, e quais exigem infraestrutura própria ou, no mínimo, contratos com garantias claras de continuidade e de transparência sobre incidentes. Empresas precisam saber o que acontece com a operação e com os dados de clientes quando o sistema principal cai. E quem usa essas plataformas no dia a dia, do microempreendedor ao servidor público, deveria manter mais de um canal para o que é essencial.

Superada a pane mais recente, resta a certeza de que a próxima virá. Governos, empresas e cidadãos têm a chance de usar o susto para rever processos, diversificar canais, exigir transparência das plataformas e investir em segurança antes que a falha seguinte encontre o país tão dependente quanto hoje. Quanto mais a vida cotidiana depende do digital, mais a segurança digital precisa ser tratada como parte da infraestrutura do país.



