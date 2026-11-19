Bonecas russas de madeira que se encaixam umas dentro das outras, retratando o presidente chinês Xi Jinping, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA Donald Trump, expostas à venda em uma loja de suvenires em Moscou - (crédito: Igor Ivanko/AFP)

Gunther Rudzit — professor de relações internacionais da ESPM, professor convidado da Unifa, membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP

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A fotografia poderá entrar para a história: Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin reunidos na China. Antes mesmo do encontro, surgiram comparações com Yalta, quando Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Josef Stálin discutiram, em fevereiro de 1945, os rumos da Europa e do mundo que emergiria da Segunda Guerra Mundial. A analogia é sedutora. Mas revela mais sobre nossa dificuldade de compreender o presente do que sobre o significado da reunião.

Existe uma diferença fundamental entre reunir grandes potências, negociar interesses e construir uma ordem internacional. Uma coisa não produz automaticamente a outra. E confundi-las significa ignorar justamente as transformações mais importantes do sistema internacional.

Yalta não foi simplesmente uma reunião de três homens poderosos que decidiram dividir o mundo. Fez parte de um processo marcado pela guerra, pela derrota iminente da Alemanha nazista, pela ocupação de territórios e pela capacidade dos vencedores de impor e sustentar arranjos estratégicos. Mesmo assim, a ordem do pós-guerra não nasceu naquela mesa: resultou de disputas, negociações, instituições e da distribuição de poder que emergiu do conflito.

Nada semelhante ocorre hoje. Estados Unidos, China e Rússia não encerram uma guerra mundial, não formam uma coalizão vitoriosa e tampouco compartilham um projeto para organizar o sistema internacional. Divergem sobre território, segurança, comércio e tecnologia.

Trump busca resultados rápidos enquanto enfrenta as consequências da derrota republicana nas eleições legislativas. Putin procura obter vantagens relacionadas à Ucrânia. Xi trabalha para ampliar a posição chinesa na competição industrial e tecnológica com os Estados Unidos. Há espaço para negociações, certamente. Mas acordos entre rivais não constituem, por si, os fundamentos de uma nova ordem.

Há outra diferença crucial em relação a 1945. O poder continua dependendo de capacidades militares e industriais, mas também se organiza pelo controle de semicondutores, inteligência artificial, minerais críticos, cadeias de suprimento, infraestrutura digital e sistemas financeiros. Trata-se de ecossistemas que ultrapassam fronteiras e não podem ser repartidos como áreas de influência em um mapa.

Trump e Xi podem anunciar concessões comerciais e continuar disputando as tecnologias que definirão sua capacidade de competição nas próximas décadas. Um acordo sobre a Ucrânia não eliminaria as rivalidades entre Rússia e Europa. E um entendimento nuclear não resolveria a questão de Taiwan. O mundo não é um tabuleiro que três presidentes possam simplesmente repartir.

Existe ainda um problema pouco discutido: possuir poder não é o mesmo que estar disposto a empregá-lo para sustentar uma ordem. Os Estados Unidos permanecem uma potência extraordinária. Mas a polarização política doméstica, a oscilação das prioridades presidenciais e o questionamento de alianças dificultam a oferta de garantias duradouras.

Trump pode assumir um compromisso. Quem garantirá sua continuidade? Xi e Putin sabem que o presidente americano opera sob pressões políticas e prazos diferentes dos seus. Para eles, esperar pode ser tão vantajoso quanto negociar. Paradoxalmente, a urgência de Trump em alcançar vitórias diplomáticas pode enfraquecer sua posição.

É possível que a reunião produza resultados relevantes: redução de tensões, compromissos sobre armamentos ou avanços em conflitos específicos. Seria um erro desprezá-los. Mas seria igualmente equivocado confundir acordos pontuais com uma arquitetura internacional capaz de gerar previsibilidade e estabilidade.

Talvez estejamos assistindo não ao nascimento de uma nova ordem, mas à consolidação de um período prolongado de desordem. As grandes potências continuam capazes de impor custos, exercer coerção e negociar vantagens, mas demonstram dificuldades para construir regras compartilhadas que sobrevivam às conjunturas políticas.

A tentação de anunciar uma nova Yalta traduz o desejo de encontrar ordem no caos. Entretanto, a verdadeira pergunta não é se Trump, Xi e Putin conseguirão produzir uma fotografia histórica. É se terão capacidade — e disposição — para sustentar os compromissos que assumirem.

Três líderes podem negociar o mundo que desejam. Isso não significa que consigam construir o mundo que imaginam.



