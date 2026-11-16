China em transformação: Combate à pobreza e nova geografia de cooperação

A China tem monumentos de grande importância e uma cultura milenar. Esses locais preservam tradições, feitos históricos e o legado de antigas civilizações. Veja alguns dos principais exemplos que ajudam a contar essa rica trajetória. - (crédito: Yan Ke/Unsplash)

Moacyr Oliveira Filho - Jornalista, diretor de Jornalismo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI)

Voltei à China — país que ocupa lugar central nas transformações econômicas, políticas e sociais do século 21 — a convite do Diário do Povo; não como representante da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), da qual sou diretor de Jornalismo. Viajei com o olhar de jornalista, o mesmo que me acompanha há mais de cinco décadas de profissão e que me leva a observar, perguntar, comparar e, sobretudo, contar histórias.

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Em Fuzhou, participei do Fórum de Cooperação de Mídia do Cinturão e Rota 2026, promovido pelo Diário do Povo, que reuniu mais de 200 representantes estrangeiros de 182 veículos e instituições de aproximadamente 100 países e organizações internacionais.

O debate colocou em evidência o papel da mídia diante das mudanças na ordem mundial. Em tempos de conflitos e disputas econômicas e tecnológicas, o jornalismo deve aproximar povos, oferecer diferentes perspectivas e contribuir para a defesa do multilateralismo. Essa cooperação, entretanto, precisa preservar a independência editorial e o compromisso com a informação.

Outro destaque foi a exposição dos 30 anos do Projeto Estratégico 3820, concebido em 1992, quando Xi Jinping era secretário do Partido Comunista em Fuzhou. O projeto estabeleceu metas de desenvolvimento para três, oito e 20 anos. É uma demonstração da importância do planejamento de longo prazo e da continuidade das políticas públicas.

Em Ningde, conheci a exposição sobre a trajetória de combate à pobreza na região e o trabalho desenvolvido por Xi Jinping entre 1988 e 1990, quando dirigia o Partido Comunista local. Um capítulo especial dessa história é a aldeia de Chixi, considerada a primeira aldeia chinesa de combate à pobreza. Em 24 de junho de 1984, uma reportagem do Diário do Povo revelou a situação de extrema pobreza da comunidade e ajudou a mobilizar a atenção nacional para o problema.

Segundo o Banco Mundial, quase 800 milhões de pessoas deixaram a pobreza extrema na China em aproximadamente quatro décadas. Em 2021, o país declarou a erradicação da pobreza absoluta segundo seu critério nacional. Um resultado histórico, embora persistam desigualdades e desafios sociais.

Fuzhou combina sua história de antigas rotas marítimas com a expansão comercial e industrial de Fujian. Ningde reúne desenvolvimento industrial, economia marítima e transformação rural. Na baía de Sandu'ao, a criação de corvina amarela demonstra a incorporação de tecnologia às atividades tradicionais.

A criatividade chinesa vai além dos avanços científicos e tecnológicos. As experiências da BabyBus, que desenvolve animações, conteúdos audiovisuais e produtos educativos infantis presentes em mais de 160 países e regiões, e da Profit Cultural & Creative, que alcança mais de 100 países e regiões com produtos culturais, objetos de decoração e móveis para o lar e escritório, mostram como a China transforma criatividade em negócios e conquista mercados internacionais. São exemplos de uma indústria que combina inovação, design, cultura e empreendedorismo para levar produtos e ideias chinesas a consumidores dos cinco continentes.

Lançada em 2013, a Iniciativa Cinturão e Rota busca ampliar conexões comerciais e econômicas por portos, ferrovias, corredores terrestres e marítimos e investimentos em infraestrutura.

Para os países do Sul Global, representa possibilidades de ampliar mercados, atrair investimentos e diversificar parcerias. Isso exige também atenção às condições de financiamento, à sustentabilidade e aos interesses nacionais.

Para o Brasil, a parceria com a China precisa avançar além das commodities, alcançando indústria, ciência, tecnologia, educação e transição energética. A viagem permitiu observar um país em transformação, das grandes metrópoles às comunidades rurais, dos centros tecnológicos aos portos.

Não se trata de idealizar a China ou apresentar seu modelo como receita universal. Cada país tem sua história e suas próprias condições de desenvolvimento. Mas também não podemos ignorar mudanças que alteraram profundamente a vida de centenas de milhões de pessoas.

É também uma lição para o jornalismo: olhar para onde poucos olham, ouvir quem raramente é ouvido e contar histórias que ajudem a compreender o mundo. O futuro será construído pela capacidade de estabelecer pontes entre países, culturas e povos. E a mídia tem uma responsabilidade fundamental nessa tarefa.