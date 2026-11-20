José Sarney — ex-presidente da República, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras





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A força da fotografia consolidou-se como um dos instrumentos eficazes de dissuasão de conflitos no mundo moderno. Recordo uma foto de Winston Churchill, profundamente emocionado, sobre os escombros fumegantes da Câmara dos Comuns. Ainda durante a guerra, travou-se a discussão sobre como reconstruir o prédio do Parlamento britânico, bastante danificado pelos bombardeios nazistas. Churchill, então, recebeu três propostas: uma, modernização do plenário tradicional; outra, transferência do Parlamento para fora de Londres; e a terceira, de reerguer o Parlamento tal qual era, mantendo sua arquitetura original.

Churchill optou pela terceira via, fazendo apenas uma concessão simbólica: preservar, na entrada, o arco de pedra muito danificado pelas bombas nazistas e enegrecido pelo fogo, deixando o testemunho das feridas da Segunda Guerra Mundial. Hoje, conhecido como o Arco de Churchill, é uma impactante memória da guerra.

Mesmo com o avanço das novas tecnologias, a fotografia continuou a ter no mundo moderno uma influência muito grande na divulgação dos fatos políticos, nas reuniões de estadistas e na distensão dos momentos de crise que o mundo tem vivido.

Lembremos, aqui ainda falando da Segunda Guerra, que a fotografia célebre, que mais circula do fim daquele grande conflito, é aquela dos três líderes — Churchill, Roosevelt e Stalin — na Conferência de Yalta, na qual eles acertaram o mundo do pós-guerra.

Eu recordo, passando dos acontecimentos mundiais para os do nosso continente, a importância de uma fotografia minha e de Alfonsín, que marcou a distensão das relações entre Brasil e Argentina, levou à criação do Mercosul e, ao mesmo tempo, mudou as relações do Cone Sul.

Feita a transição democrática no Brasil e na Argentina, a primeira coisa que eu e Alfonsín fizemos foi nos reunir em Foz do Iguaçu para estabelecer uma nova convivência entre os dois países. Naquele momento, durante um café em Foz do Iguaçu, tive oportunidade de dizer a Alfonsín que estávamos ali, a poucos quilômetros da Barragem de Itaipu, que era um das catedrais da engenharia moderna do mundo inteiro, com suas câmaras gigantescas das turbinas, que a tornavam a segunda hidrelétrica do mundo, mas que não podíamos ir lá por causa dos problemas políticos que gerariam para ele na Argentina devido a essa grande obra construída entre Brasil e Paraguai.

Pois bem. Para surpresa minha e de todos nós, Alfonsín, o grande estadista que conheci e de quem me tornei amigo, respondeu que visitaria a usina naquele mesmo instante. Imediatamente, o pessoal da Segurança de Brasil e Argentina organizaram, de pronto, um dispositivo de cerimonial para a visita em segurança dos dois presidentes àquela obra.

Para lá nos dirigimos, eu e Alfonsín. Bateu-se a foto. No dia seguinte, a fotografia circulou o mundo inteiro, com grande efeito em Buenos Aires e no Rio de Janeiro. A partir dali estava quebrado o gelo sobre Itaipu e aberto o caminho para que a relação Brasil-Argentina mudasse e se consolidasse, o que agora estamos comemorando: 40 anos da Ata de Itaipu, na qual foram definidos os rumos que passariam a ter os dois países.

Também devo lembrar o quanto foi impactante a foto de Trump e Putin na reunião na Cúpula do Alasca, em 2025, em Anchorage, registrando a primeira visita do líder russo ao solo americano em uma década.

Agora, vemos com grande otimismo como a fotografia ainda contribui, nesses nossos dias, para o entendimento entre os homens. Cito o exemplo do registro fotográfico feito do encontro dos mandatários das três potências militares do mundo, China, Estados Unidos e Rússia, em busca de harmonia para os impasses comerciais e os graves conflitos, como os da Ucrânia, de Gaza, do Irã e de outros, espalhados pelo mundo inteiro.

É, sem dúvida, um avanço animador ver que os homens se aproximam, mesmo com suas imperfeições, suas idiossincrasias e a defesa legítima de seus interesses, em nome de um bem maior: a esperança de que a humanidade, enfim, possa entender-se em favor da paz. Esse é um sinal inequívoco de maturidade política. Razões de Estado levam os grandes homens a superar as distâncias em nome do ideal maior.

Nessa fotografia, os três grandes líderes expressam sensibilidade e lucidez e compartilham com o mundo inteiro que a aflição e o temor da guerra é um sentimento que pertence, igualmente, a todos nós.

Assim, a fotografia, tanto no presente como no passado, marca os fatos e contribui para o entendimento entre os homens e a paz na Terra aos que têm boa vontade.



