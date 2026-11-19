Recentemente, recebi a comitiva do presidente da Suprema Corte da Índia, acompanhada do seu embaixador no Brasil, num diálogo entre países de extensão continental com economias pujantes e paradoxos semelhantes. O objetivo era debater o uso da inteligência artificial (IA) no Judiciário, em que ambas as nações são precursoras e fazem um belo trabalho. Contudo, o debate encaminhou-se para a soberania digital e a cibersegurança.

O Brasil já está em guerra, ainda que sem exercícios militares e sem declarações formais. Trata-se de uma batalha invisível e mundial, que envolve suspeitas sobre Estados soberanos e todo tipo de agentes irreconhecíveis e irrastreáveis, com objetivos obscuros.

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Enquanto avançam os debates sobre a regulação da inteligência artificial, já em discussão pelo Congresso, somos bombardeados em todos os flancos do ciberespaço. Já sentimos na pele os ataques ao Porto de Santos, ao Tesouro, à Caixa Vida e Previdência, dentre outros não noticiados.

A IA virou combustível para as armas da nova guerra e, por isso, não podemos agir como se vivêssemos em tempo de paz: estamos em tempos de Marte, e a cibersegurança virou questão de soberania. Em 2024, criminosos desviaram ao menos R$ 15 milhões do sistema de pagamentos da União. Em 2025, credenciais vendidas por R$ 5 mil facilitaram o desvio de milhões de reais de contas do Banco Central. Em junho de 2026, cada organização brasileira registrou, em média, 4.001 tentativas de ataque por semana, quase o dobro da média global. O curioso é que os maiores ataques não exigiram genialidade, só senhas roubadas, credenciais vendidas e servidores sem treinamento.

O Brasil precisa acelerar o debate regulatório da cibersegurança, sem deixar à margem o projeto da inteligência artificial. O Decreto 11.856/2023 criou a Política Nacional de Cibersegurança, mas não tratou da agência que deveria executá-la. Por outro lado, não há segurança sem investimento massivo na infraestrutura tecnológica, lembrando que o Brasil destina cerca de 6,4% do orçamento de TI à cibersegurança, contra a média de 8% a 12%. Sun Tzu ensinou, em A arte da guerra, que não se deve contar com a hipótese de o inimigo não vir, mas com a própria prontidão para recebê-lo. A fortuna, na melhor concepção que Maquiavel deu à expressão, não pode ser crença quando se trata de aspectos beligerantes, sendo imperiosa a vigilância constante.

O mundo vem reagindo. Em março, os EUA lançaram uma estratégia nacional que prevê operações cibernéticas ofensivas e defensivas para conter adversários e, em agosto, criaram um programa para desmantelar redes criminosas estrangeiras. A Comissão Europeia propôs em janeiro a revisão do Regulamento Cibersegurança, que fortalece sua agência de proteção digital e reduz os riscos associados a fornecedores de países terceiros. No último dia 13 de novembro, o Parlamento alemão aprovou a maior reforma de sua inteligência desde o pós-guerra: seu serviço de informações poderá derrubar servidores de hackers a serviço de governos hostis, com aval prévio de um conselho independente, em resposta a um ataque ao controle aéreo alemão. Washington, Bruxelas e Berlim agem com estratégia, combinando regulamentação ágil e orçamento.

O Brasil, mais atacado que quase todos os seus pares externos, precisa avançar mais e, como plano de nação, deve buscar recursos financeiros condizentes com o nosso novo Zeitgeist.

Não nos esquecendo da IA, é preciso encará-la também como um braço da soberania e da segurança nacionais. O Marco Legal da Inteligência Artificial, aprovado pelo Senado em 2024, está em discussão na Câmara; enquanto isso, os ataques feitos com auxílio de IA cresceram 89% em um ano.

Como em todo conflito, deve-se preservar território e fronteiras, e a nuvem soberana brasileira é passo importante nessa estratégia. O governo gastou R$ 23 bilhões com big techs estrangeiras em 10 anos, e dados sob empresas americanas podem ser requisitados pelos EUA por meio do CLOUD Act.

Cinco medidas são urgentes: higiene digital, autenticação forte e treinamento obrigatórios em todo órgão público; uma lei geral de cibersegurança com autoridade nacional; orçamento de defesa cibernética protegido de cortes; formação de profissionais em escala; e um marco da IA que trate também de segurança. A soberania tecnológica também exige infraestrutura urgente, como centros de resposta a incidentes e nuvem nacional de verdade.

Na guerra cibernética, quem não se prepara já perdeu a primeira batalha.



