José Sarney — ex-presidente da República, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras

Quando fiz a minha operação de vesícula, em 2001, escrevi um artigo "Adeus à minha vesícula", dizendo que ela nunca tinha me dado nenhum sinal de que existia, nem de que tinha pedras e, de repente, aparecera com aquela surpresa, fazendo-me acordar o Dr. Raul Cutait na madrugada, e ele levar-me, de urgência, ao Hospital Sírio-Libanês, onde fui operado.

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Não senti muita falta dela, que, como disse, nunca me dera sinal de sua existência. Graças a Deus, após a cirurgia, ganhei ainda alguns anos aqui na Terra.

Agora fui surpreendido por uma coisa mais grave, que me levou a fazer um sobrevoo nas costas do Céu: depois de um almoço, no qual não tinha exagerado na comida, nem sentido nada, comecei a ter uma forte dor, que foi aumentando cada vez mais. Disse-me depois o médico que essa é a dor mais violenta que se pode sentir.

Finalmente, deram-me o diagnóstico de uma oclusão intestinal, que me levou a ser operado de emergência, depois de uma discussão entre os médicos se deviam usar uma desobstrução convencional ou iniciar um procedimento cirúrgico, apesar do risco da anestesia nesta minha idade — sempre boa!

A opção de levar-me para São Paulo foi imediatamente descartada, porque o tempo implicava correr um risco maior. Finalmente, a equipe maranhense demonstrou sua grande capacidade, e o Dr. Roberto Cunha, exímio cirurgião nos seus 42 anos de idade, teve absoluto sucesso na intervenção. Evidentemente, mais do que a mim que, anestesiado após ser consumido por uma dor lancinante, não sentia nada, essa intervenção causava uma preocupação grande a todos os meus familiares, que tiveram de decidir às pressas um assunto tão grave, enfrentando seus riscos.

Sempre gozei de boa saúde. Atravessei várias doenças sobranceiramente, mas esta impediu-me de continuar fazendo aquilo que nunca tinha interrompido: a publicação de meus artigos semanais em jornais, cerca de 2 mil: já são sete volumes de Crônicas do Brasil Contemporâneo, coletâneas desse trabalho que tanto gosto me dá, que é o de fixar o cotidiano através da crônica diária.

Espero que a falta que senti não tenha sido só minha, mas também dos meus leitores, que se acostumaram, às sextas-feiras, a estar juntos comigo, nas páginas do Correio Braziliense, no meu Instagram, no portal Metrópoles e em outros jornais em que se publicam os meus textos semanais.

Agora retomo essa rotina. Espero continuar na próxima semana. Se Deus quiser. Mas hoje serei breve. Já o Pe. Vieira dizia: "Esto brevis et placebis.": "Sê breve e agradarás sempre."

Enquanto isso, aconteceram muitas coisas. A maior delas, que me deu grande satisfação, a vitória do Lula, que foi alavancada pelo povo, uma vez que todas as pesquisas previam uma desvantagem sua.

A Guerra no Irã continua. A de Gaza, também. A da Ucrânia persiste, apesar da intensidade diplomática. Mas o Trump perdeu as eleições de meio de mandado. Uma vitória que leva o mundo a esperar que vá haver certa descompressão dos arroubos do presidente dos Estados Unidos. E o Brasil continuará, sem dúvida, as exportações para os Estados Unidos sem as tarifas absurdas impostas por eles.

A verdade é que o mundo gira, e a gente sempre tem vontade de invocar Carlos Drummond de Andrade, quando diz: "Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução".

Eu fiquei muito mais feliz porque a nossa democracia mostrou, mais uma vez, o quanto é forte, que veio para ficar e permanecer, vencendo crises e abrindo caminhos.

Fui o presidente da República que restaurou as eleições diretas para todos os cargos do Executivo e do Legislativo, enviando as proposições decisivas ao Congresso Nacional. Não sei a opinião do presidente Lula sobre este ponto, mas o presidente Fernando Henrique, que articulou a reeleição no Congresso, disse-me acreditar que cometera um erro: melhor seis anos de mandato, sem reeleição.

Tocqueville, que escreveu um tratado célebre sobre a democracia americana, afirmou que todas as instituições criadas pelos Estados Unidos foram boas, com exceção da reeleição, porque o eleito já assume pensando nela.

Mas isso é assunto para a próxima reforma política, que deve vir, com o voto distrital misto, para o qual apresentei projeto em 1963, quando eu era deputado federal.







