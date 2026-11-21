Por André Gustavo Stumpf — jornalista

No dia 2 de março de 1990, pouco antes da posse de Fernando Collor, o jornal O Globo publicou manchete em oito colunas: Mercado reage bem à indicação de Zélia. Era a notícia da nomeação de Zélia Cardoso de Melo para titular do recém-criado Ministério da Economia. Dias depois, ela iria congelar a poupança de todos os brasileiros. Crises artificiais, candidaturas impossíveis, especulações que jogam o preço do dólar para as alturas, tudo isso compõe o cenário desse período que vai desde o resultado das eleições e a posse do novo governo. Sobram nomes para ministérios hipotéticos, protestos vigorosos contra supostas medidas do governo e muita conversa aleatória. O presidente Lula, sobrevivente de tantas crises, optou pelo melhor caminho: viajou e, do exterior, observou na arquibancada o tiroteio entre postulantes e especuladores.

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O dólar deu um pulo. A Bolsa de Valores caiu muito. Os especuladores deram seu recado. Querem maior corte de despesas. O governo respondeu com projeto discreto de contenção de gastos. A discussão do momento é a dívida pública brasileira, que, se forem contabilizados todos os custos do administrador, chega a 82,9 % do produto interno do país. Os números podem chocar algum observador inexperiente, mas não assustam quem conhece o assunto. Segundo a análise do Fundo Monetário Internacional (FMI), o total do endividamento em 2026 é de US$ 11,1 trilhões.

Os Estados Unidos têm dívida de US$ 41,9 trilhões ou 126% do PIB; Itália, US$ 3,73 trilhões e 137,9% do PIB; França, US$ 4,21 trilhões e 118,5%, Argentina, US$ 532 bilhões e 69,3% do PIB; e Chile, US$ 172 bilhões e 42% do PIB. A situação do Brasil é melhor do que a dos Estados Unidos, da França e da Itália. O problema nacional é curioso porque os títulos da dívida pública são indexados à taxa de juros, chamada de Selic. Quando o Banco Central coloca a Selic nas alturas, aumenta a dívida do país. Essa é a bolsa investidor, bem observada em recente artigo pelo economista André Lara Resende.

Esse é assunto que não se resolve de um dia para outro. Somente a ação persistente, bem orientada, pode reduzir o endividamento. Não há como quitar a dívida, porque ela aumenta com velocidade superior às receitas de governo. Somente o crescimento econômico ou a desindexação dos títulos da dívida pública pode reduzir o problema. Fora desses remédios, apenas o calote da dívida soluciona o problema, possibilidade que apavora os investidores, nacionais e estrangeiros. Enquanto os debates acontecem, os especuladores ganham dinheiro com a alta do preço do dólar e a queda dos valores médios de ações na Bolsa. O bom investidor ganha na alta e na baixa. Os curiosos perdem nos dois movimentos.

No território dos fatos políticos importantes, a reunião entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, na cidade de Shenzhen, sul da China, é relevante pelas presenças e ausências. Trump e Xi representam a primeira e a segunda maiores economias do mundo. Os dois juntos significam a maior força econômica do planeta. A presença de Putin decorre da intenção do presidente dos Estados Unidos de manter boas relações com Moscou. A Rússia é uma economia intermediária, com Produto Interno Bruto igual ou menor que o do Brasil e o da Itália, mas tem bomba atômica e mísseis capazes de destruir alvos em qualquer parte da Terra.

Antes, o principal interlocutor dos países da Ásia era o Japão. Hoje, é a China. Também não estiveram presentes na reunião dos grandes nenhum chefe de governo da Europa. Alemanha, Inglaterra e França foram relegados ao esquecimento. Os três grandes, juntos, vão decidir os destinos do mundo. E celebrar algum tipo de convivência pacífica entre eles. Pode ser a redefinição das áreas de interesse. Se ocorrer algo neste sentido, os conflitos regionais devem perder fôlego. Taiwan deve se integrar à China, sem guerra, e a Ucrânia vai ser levada a celebrar a paz com Moscou. Os países das Américas serão convidados a bater continência para Washington.

A última vez que os grandes se reuniram foi em Yalta, em fevereiro de 1945, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Roosevelt, Churchill e Stalin conversaram durante dias naquela pequena cidade da Crimeia e dividiram o mundo em áreas de influência. A China não foi convidada. A questão mais controversa foi o destino da Polônia, razão pela qual os ingleses entraram em guerra contra os nazistas, em 1939. Stalin prometeu liberdade e democracia em Varsóvia, mas o Partido Comunista local assumiu o controle, liquidou as antigas lideranças e só deixou o poder depois que a União Soviética foi extinta. A Polônia de ontem é a Ucrânia de hoje.

O Itamaraty precisa se manter atento ao que foi decidido em Shenzhen. Dali poderá sair a perspectiva de futuro dos países do continente — entre eles, o destino do Brasil. No território das políticas práticas, poderá voltar a vigorar a lei do mais forte.