São estimados 35.380 novos casos de câncer de traqueia, brônquios e pulmão por ano no Brasil - (crédito: Getty Images)

Gustavo Prado — médico pneumologista e presidente da Aliança Brasileira de Combate ao Câncer de Pulmão e membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)

Os avanços da medicina têm transformado as perspectivas para pacientes com câncer. Mas, a cada nova inovação, fica ainda mais evidente um dos principais desafios do nosso sistema de saúde: transformar o avanço científico em acesso equânime e em cuidado efetivo.

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O câncer de pulmão é um dos exemplos mais urgentes desse desafio. Uma doença que está entre as principais causas de morte por câncer no Brasil não pode depender de respostas desarticuladas ou de “receitas mágicas”; precisa ser tratada como prioridade de política pública, com o delineamento de uma linha de cuidado que perpasse a prevenção, o diagnóstico precoce, o estadiamento, o acesso a biomarcadores e, em tempo hábil, o tratamento adequado.

Os avanços científicos no tratamento do câncer de pulmão provocam ebulição nas plenárias dos congressos e trazem esperança de revoluções, mas levantam uma questão necessária (e incômoda). Essas conquistas estão chegando a quem precisa delas?

Para quem acaba de receber o diagnóstico de câncer de pulmão, seja como paciente ou como parte da rede de apoio, as notícias sobre novos tratamentos e perspectivas promissoras convivem com o medo, as incertezas e a urgência de encontrar o melhor cuidado. E nós, como profissionais de saúde, uma vez instrumentalizados por uma escuta ativa e atenta a essas vivências, não podemos nos esquivar de abordar dimensões do processo de adoecimento que vão muito além de “tratar a doença”. E é no consultório que essa distância entre as possibilidades oferecidas pelos mais recentes avanços da medicina e a realidade do cuidado ganha contornos mais concretos. Como explicar a alguém que tem pressa, porque a doença não espera, que exames e tratamentos já “incorporados” nem sempre estão disponíveis ao alcance de quem precisa, quando mais importam? Por trás dessa dificuldade há nuances de processos complexos de incorporação de tecnologias e organização da assistência; aquilo que existe “por baixo do capô” do sistema de saúde.

O tamanho do desafio ajuda a explicar por que essa agenda precisa ser priorizada. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 35.380 novos casos de câncer de traqueia, brônquios e pulmão por ano no Brasil entre 2026 e 2028. Em 2024, foram registradas 32.555 mortes pela doença no país.

O Brasil construiu uma trajetória importante no enfrentamento ao tabagismo, principal fator de risco para o câncer de pulmão. Segundo o INCA, o tabagismo é responsável por cerca de 80% das mortes por essa doença; e isso provoca a pensar também sobre outros fatores de risco e determinantes sociais do câncer de pulmão, como exposições ocupacionais e ambientais, fatores genéticos e histórico familiar. Conhecer essa complexidade nos dirige a planos de ação mais promissores, sem dúvida.

Há evidências científicas sobre o papel da tomografia computadorizada de baixa dose no rastreamento de populações de alto risco para câncer de pulmão. No Brasil, o debate científico já reconhece a possibilidade do rastreamento individualizado de pessoas de alto risco, associado à decisão compartilhada entre médico e paciente.

Mas rastrear não significa apenas disponibilizar um exame. É preciso garantir que um achado suspeito seja seguido de investigação, diagnóstico, estadiamento e tratamento. É nesse contexto que, inserida na recente Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNCC), a criação do Componente da Assistência Farmacêutica em Oncologia, a AF-Onco, ganha especial relevância. Mais do que uma nova arquitetura para organizar o acesso aos medicamentos oncológicos no SUS, ela representa uma oportunidade concreta de reduzir a distância entre incorporação e acesso, o que, simplificadamente, quer dizer “de onde vem o financiamento e a aquisição dos medicamentos e como eles chegam até o paciente.

O Brasil não parte do zero. Temos uma política nacional consolidada de controle do tabaco, instrumentos voltados à prevenção e ao controle do câncer e, agora, uma nova arquitetura para organizar o acesso aos medicamentos oncológicos.

Isso significa conectar prevenção, diagnóstico e tratamento e garantir que cada avanço conquistado pelo sistema chegue, de fato, a quem precisa. Porque, para o paciente com câncer de pulmão, inovação só se transforma em avanço quando chega no tempo certo.



