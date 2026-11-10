Se as bets acabarem, o problema também acaba?

Luiz Edmundo Rosa — diretor de Saúde e Bem-estar da a Associação Brasileira de Referência Humana (ABRH Brasil)

Nos últimos anos, o crescimento das apostas esportivas on-line trouxe para dentro das organizações uma questão que, durante muito tempo, foi percebida como exclusivamente individual. O endividamento dos colaboradores já vinha despertando a atenção das empresas, mas, desde o início de 2025, as bets passaram a ganhar relevância entre as causas desse cenário. Há, porém, uma diferença importante: em alguns casos, as apostas podem envolver um comportamento compulsivo, cujos impactos ultrapassam a dimensão financeira e alcançam o bem-estar emocional, os relacionamentos e a própria vida profissional.

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Esse cenário exige uma mudança de perspectiva. Não se trata de controlar a vida financeira ou privada do trabalhador, nem de transformar gestores em fiscais de comportamentos individuais. O papel das organizações é reconhecer situações que podem repercutir sobre a saúde e o ambiente de trabalho e criar condições para que as pessoas encontrem orientação quando necessário. Ansiedade, irritabilidade, alterações bruscas de humor, dificuldade de concentração, faltas, aumento de erros, queda de produtividade e pedidos recorrentes de empréstimos ou antecipações salariais podem aparecer como reflexos de uma dificuldade que começou fora do ambiente corporativo, mas passou a afetar sua rotina.

Mesmo que as bets venham a ser definitivamente suspensas, seus efeitos não desaparecerão imediatamente. Pessoas que já desenvolveram comportamentos de dependência continuarão precisando de suporte, e os riscos de recaída permanecerão. Além disso, a restrição de determinadas plataformas não elimina necessariamente a prática, já que novos caminhos e ambientes para apostar podem surgir. Por isso, a resposta das organizações precisa ir além de medidas pontuais e incorporar prevenção, educação financeira, comunicação, saúde mental e acesso a redes de apoio.

Nesse contexto, a liderança tem uma função importante. O gestor está próximo da equipe e, muitas vezes, é a primeira pessoa a perceber que alguma coisa mudou. Isso não significa que deva diagnosticar uma dependência ou assumir o papel de psicólogo, médico ou especialista. O que precisamos desenvolver é um novo tipo de letramento das lideranças, baseado na capacidade de observar mudanças, conversar com respeito, preservar o sigilo, evitar julgamentos e conhecer os caminhos disponíveis para encaminhamento.

Não existe um único sinal capaz de identificar uma dificuldade relacionada às apostas. Mais importante do que procurar um comportamento isolado é perceber mudanças combinadas na rotina profissional e pessoal do colaborador. Pedidos recorrentes de dinheiro, empréstimos a colegas ou antecipações salariais, especialmente quando se tornam frequentes ou aumentam de valor, também merecem atenção. A abordagem, porém, deve partir de fatos observáveis, e não de suposições. Uma conversa simples, baseada no cuidado, pode ser um primeiro passo: “Percebi que você não parece estar bem e que algumas coisas mudaram recentemente. Existe alguma forma de a empresa ajudá-lo?”.

O acolhimento precisa caminhar junto com a preservação da privacidade e da dignidade. O endividamento associado às apostas pode vir acompanhado de vergonha, isolamento, ansiedade e sofrimento emocional intenso, tornando ainda mais importante a existência de canais seguros para que o colaborador possa pedir ajuda sem medo de julgamento ou estigmatização. Quando houver sinais de sofrimento importante, a organização deve estar preparada para orientar e encaminhar a pessoa para o atendimento adequado, respeitando sua autonomia e os limites de sua atuação.

A educação financeira também precisa avançar. Palestras pontuais sobre orçamento, consumo ou poupança são importantes, mas não suficientes para enfrentar um fenômeno que pode envolver impulsividade, percepção de risco, busca por ganhos rápidos e questões emocionais. Os programas de bem-estar financeiro devem ser contínuos e, sempre que possível, alcançar também as famílias. Educação financeira e saúde mental não podem ser tratadas como agendas separadas quando falamos de endividamento relacionado às apostas.

Da mesma forma, os Programas de Assistência ao Empregado, conhecidos como PAE ou EAP, e as políticas de saúde corporativa precisam evoluir para oferecer uma rede integrada de acolhimento e encaminhamento. O Brasil ainda está construindo sua capacidade de lidar adequadamente com essa realidade, e empresas, famílias, planos de saúde e profissionais de atendimento precisam ampliar sua preparação. Em determinados casos, o cuidado pode envolver avaliação médica e psicológica, orientação financeira e, quando necessário, apoio jurídico e social. Não basta identificar a situação: é preciso saber para onde encaminhar e garantir que o colaborador encontre profissionais preparados para ajudá-lo.

Essa agenda também precisa estar conectada às discussões mais amplas sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. O sofrimento associado ao endividamento e à dependência pode ser intenso, e o ambiente de trabalho deve estar preparado para reconhecer situações que demandem atenção e oferecer caminhos seguros de suporte. A mensagem precisa ser clara: pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Construir espaços nos quais as pessoas possam falar sobre suas dificuldades sem medo de serem rotuladas é parte fundamental de uma cultura de cuidado.

Também é possível estabelecer regras claras para o uso de computadores, celulares e redes corporativas e, de acordo com as políticas internas, restringir o acesso a plataformas de apostas durante a jornada de trabalho. Mas é importante reconhecer os limites dessa estratégia. Como grande parte das apostas ocorre por meio de celulares e redes pessoais, o bloqueio tecnológico não resolve a questão. A restrição deve ser entendida como uma medida de proteção do ambiente corporativo, combinada a educação, conscientização, liderança preparada e canais de suporte.

Quando uma organização assume o cuidado com seus colaboradores como parte de sua responsabilidade social, essa postura também se conecta diretamente ao “S” do ESG. O cuidado não pode estar restrito às ações externas: ele precisa aparecer na maneira como a companhia reage quando uma pessoa enfrenta uma situação de vulnerabilidade. Acolher, orientar, preservar a dignidade e encaminhar para tratamento, quando necessário, são atitudes que demonstram, na prática, os valores de uma organização.

O desafio das bets é relativamente novo para o ambiente corporativo brasileiro, mas a necessidade de construir respostas já está colocada. Mesmo que determinadas plataformas deixem de existir, os efeitos do endividamento e dos comportamentos compulsivos não desaparecem automaticamente. É necessário, portanto, transformar essa discussão em uma agenda permanente de prevenção, educação financeira, saúde mental e cuidado, preparando lideranças, fortalecendo os programas de assistência e ampliando as redes de apoio.

Mais do que combater o endividamento, precisamos construir uma cultura capaz de reconhecer sinais, acolher sem estigmatizar e encaminhar quem precisa de ajuda. Porque, independentemente do futuro das plataformas de apostas, as pessoas continuarão precisando de informação, cuidado e caminhos seguros para pedir ajuda. As organizações, por sua vez, têm um papel importante na construção dessa rede de proteção.





