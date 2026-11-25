Fernanda Feil — Diretora de finanças sustentáveis do Centro de Finanças Sustentáveis (CeFiS) e professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Economia da UFF

Carmem Feijó — Diretora acadêmica do CeFiS, professora titular na Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do CNPq e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Financeirização e Desenvolvimento (Finde/UFF)

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Duas semanas de negociações e os dois dias de prorrogação não foram suficientes para que os países participantes da COP31 chegassem a um acordo. As questões centrais dos debates seguem sem definição: quem deve financiar a ação climática e em que condições os recursos chegarão aos países em desenvolvimento? O pacto proposto pela presidência da conferência, encerrada em 22 de novembro, em Antália, na Turquia, encontrou resistência da União Europeia, do Reino Unido, do Panamá e das Ilhas Marshall, entre outros.

O futuro dos combustíveis fósseis esteve no centro desse impasse, afinal mais de 130 países defendiam um roteiro para abandonar gradualmente o petróleo, o gás e o carvão, mas a proposta final omitia qualquer referência aos três. Essa lacuna é especialmente grave porque o próprio documento reconhecia que o aquecimento ultrapassará 1,5°C, patamar estabelecido pelo Acordo de Paris. A ONU já considera essa ultrapassagem inevitável e iminente.

A proposta admitia um cenário de overshooting, em que a temperatura ficaria acima de 1,5°C por algumas décadas antes de cair abaixo desse nível. Para que a ultrapassagem seja temporária, é necessário que os governos implementem políticas climáticas que reduzam rápida e profundamente as emissões de gases de efeito estufa.

Em Glasgow, em 2021, os países ricos assumiram o compromisso de dobrar os recursos para adaptação climática até 2025, o que levaria o volume anual a cerca de US$ 40 bilhões. Com base nesse valor, os países mais pobres defenderam, em Belém, durante a COP30, que os repasses chegassem a US$ 120 bilhões por ano até 2030. A decisão aprovada foi menos ambiciosa, prevendo "esforços" para triplicar o financiamento até 2035 e deixou em aberto o ano de referência para o cálculo. Com isso, os US$ 120 bilhões anuais permaneceram como uma estimativa de analistas.

A adaptação é só uma fatia de uma disputa maior, aberta em Baku, em 2024. Ali, os países ricos aceitaram mobilizar ao menos US$ 300 bilhões por ano até 2035 para o mundo em desenvolvimento, incluindo recursos privados. E todos se comprometeram a buscar US$ 1,3 trilhão por ano, valor mais próximo do que esses países realmente precisam. Nenhum dos dois montantes, porém, obriga ou define quem vai pagar a conta. O Sul quer recursos públicos, novos e a fundo perdido. O Norte aposta no capital privado, que costuma chegar na forma de dívida quando faltam bancos públicos dispostos a assumir riscos e oferecer prazos longos.

A União Europeia teve razão ao rejeitar uma proposta que não fazia menção aos combustíveis fósseis. Já nas negociações sobre financiamento, resistiu à ampliação dos recursos para concretizar a ambição climática que defendia, o que demonstra uma contradição. A divergência entre a UE e os países em desenvolvimento sobre a agenda financeira atrasou em mais de uma hora o início da conferência. Ao discutir o artigo 9.1 do Acordo de Paris, que atribui aos países desenvolvidos a obrigação de prover recursos, a União Europeia e o Reino Unido defenderam uma abordagem "não prescritiva, não punitiva", enquanto o Sul reivindicava metas e prestação de contas.

O mercado privilegia o retorno rápido e a liberdade de sair a qualquer momento. Os projetos levam décadas para amadurecer, e ninguém sabe como estarão os preços, as regras e as tecnologias até lá. Somam-se a isso o risco de ativos encalhados e o aprisionamento das economias em trajetórias fósseis. Na adaptação, o problema é ainda maior, já que boa parte dos investimentos não gera receita alguma.

Apesar do impasse em Antália, o Acordo de Paris e os compromissos assumidos em Dubai, Baku e Belém estão mantidos. A COP31 deixou ainda um programa de trabalho sobre financiamento e abriu espaço para propostas voluntárias, entre elas a de ampliar para 35% a participação da eletricidade no consumo final de energia até 2035. Até a COP32, em Adis Abeba, na Etiópia, será preciso definir de que patamar partirá o aumento dos recursos para adaptação e qual será a trajetória até a meta. Também será necessário estabelecer quem aportará recursos nos termos do artigo 9.1 e converter o Roteiro de Baku a Belém em compromissos cujo cumprimento possa ser verificado.

Acreditamos que a tarefa mais difícil será reorganizar o sistema financeiro para que sustente a transição, com os bancos públicos em posição central.

Para que a transição ocorra de fato, os governos têm de assumir a responsabilidade de financiá-la. Até a próxima COP, uma pergunta precisa orientar as negociações: quanto estamos dispostos a investir para concretizar a transição que defendemos?