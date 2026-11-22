Há compromissos, solenidades, viagens ou agendas que exigem, no pós, um tempo para descansar. Outros, no entanto, pedem prazo para decantar. A cerimônia de entrega do Prêmio JK Correio Braziliense, que ocorreu na quarta-feira passada, é do segundo tipo. Criado em 2025, o prêmio chegou à segunda edição oferecendo mais do que um troféu aos escolhidos. Ele concede a nós, que assistimos à premiação, um momento único de estar com tantas pessoas especiais ao mesmo tempo.

Demorei um tempinho escaneando o evento, como se cada instante fosse um frame de filme, um fotograma, um instante que congela e, depois, de memória, fui juntando as partes para ver a obra completa. E vejam: não exatamente como ocorreu, mas com a minha subjetividade. Cada um faz o registro dos acontecimentos de acordo com sua visão, emoção, humor, admiração, história de vida e por aí vai.

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Em minhas notas mentais, há algo que se sobrepõe de imediato: o reconhecimento de que pensar o prêmio, participar da seleção de quem vai recebê-lo, comunicar à pessoa e estar lá para entregá-lo é mesmo importante. Para mim e para todos do Correio que se que envolveram nessa jornada inspiradora. Em parte, porque é um privilégio enaltecer o exemplo dessas pessoas e aprender com elas; por outro lado, é bom ver os premiados felizes e orgulhosos por serem reconhecidos. Além disso, por entender que o jornal confirma a sua missão de ser um guardião da memória de Brasília, e, como jornal da capital, também do Brasil. Preservar a memória inclui mostrar o legado de quem é importante para a fundação e o crescimento da cidade e de quem contribui para um Brasil melhor.

Vi e ouvi sobre o sentimento de cada um que subiu ao palco ao receber o Prêmio JK. Posso dizer que me emocionei muito, especialmente por entregar o prêmio a Marina Silva, que muito além de suas credenciais formais de deputada e ministra, é uma das autoridades mais respeitadas do mundo em relação ao meio ambiente. Ao conceder o prêmio da categoria Gestão Pública, o Correio reconhece o imenso valor da entrega de resultados muito positivos numa pasta absolutamente prioritária. Ela ficou feliz e destacou a importância do trabalho em equipe.

Cada um dos agraciados teve seu momento de fala. Alguns ficaram surpresos por terem sido escolhidos. Isso mostra o quão heterogênea é a lista de 28 personalidades deste ano. Gestores, atletas, empreendedores, servidores, artistas, pioneiros, acadêmicos e outros. Gente que está descobrindo suas vocações; gente que já entregou tanto à cidade; gente que tem se empenhado para acabar com preconceitos e injustiças. A lista é longa e bonita. Você ainda pode assistir à cerimônia no site do Correio ou no nosso canal no YouTube. Vale a pena prestigiar o trabalho de cada um dos premiados.



