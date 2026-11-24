Rômulo Neves — diplomata de carreira, especializado em temas africanos, ministro conselheiro na Embaixada do Brasil em Kigali

Depois da virada histórica no segundo turno, Lula foi reeleito para um quarto mandato com uma ampliação de seu capital político interno, o que o possibilita fazer avançar algumas de suas agendas prioritárias; bem como de seu capital político externo, com a renovação e ampliação de seu papel de líder internacional.

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É o momento ideal, portanto, para acelerar a agenda da política externa brasileira para a África, uma de suas prioridades expressas, mas que recebeu atenção limitada no terceiro mandato. A África precisa voltar a ser compreendida como uma importante frente de nossa política externa e não mais como uma punição, como apareceu nos discursos de ameaça de Eduardo Bolsonaro, que se autoproclamava futuro chanceler caso seu irmão fosse eleito. O ex-futuro chanceler prometeu enviar diplomatas alinhados com Lula para embaixadas do Brasil naquele continente. A ameaça foi de péssimo tom, mas ela revela um pensamento difuso subjacente de que a África seria um local de pouca importância, para onde devem ser enviados diplomatas relegados ao ostracismo.

A África acabou não recebendo muita atenção no início do terceiro mandato de Lula, diante do trabalhoso processo de reconstrução das instituições, mas já a partir da segunda metade do mandato, houve importantes iniciativas direcionadas ao continente, como: a realização de missões empresariais lideradas conjuntamente pelo Itamaraty e pela Apex; a abertura de mais de uma centena de novos mercados para produtos agropecuários; o estabelecimento de escritórios avançados da Embrapa, Apex e ABC em Adis Abeba; a realização de duas importantes reuniões conjuntas com os países africanos — uma com os ministros de Agricultura e outra com os reitores de universidades africanas; e, mais recentemente, o aumento de vagas para diplomatas em diversas embaixadas em países africanos.

Mas as oportunidades e a complexidade existentes no continente exigem ainda mais presença, iniciativas e, principalmente, mais pensamento estratégico. A África vive um momento de intenso crescimento econômico — sete das 10 economias que mais crescem no planeta estão no continente —, de aumento da consciência sobre seu papel no mundo, e de avanço de sua integração regional, o que cria oportunidades excelentes para parceiros que busquem uma relação com ganhos mútuos, portanto mais madura e igualitária, com os diversos países africanos. O Brasil é esse parceiro natural, e os africanos, após a reeleição de Lula, parecem estar abertos a retomar o tipo de relação construída nos primeiros dois mandatos. Após alguns anos de distanciamento, a repercussão internacional do resultado das eleições brasileiras fez com que Lula e o Brasil voltassem a ser uma referência para nossos parceiros africanos. A África nos espera, mas não por muito tempo.

Para essa retomada, seria preciso aprofundar o caminho indicado por Lula. Em primeiro lugar, seria necessário integrar o pensamento — e o conhecimento — sobre o continente dentro do governo e, de maneira mais ampla, dentro da sociedade brasileira, com a criação de um grupo de trabalho interinstitucional que se reunisse uma vez por mês para alinhar e planejar uma atuação integrada, com a presença de vários ministérios, órgãos como BNDES, Embrapa etc., além de representantes de associações privadas. As indicações definidas nesse espaço serviriam como plano de trabalho integrado tanto para as entidades internas como para as embaixadas, evitando retrabalho, gerando sinergias, ganhos de escala e, principalmente, inteligência compartilhada.

Outras iniciativas essenciais seriam: a retomada das visitas presidenciais — ou vice-presidenciais, aproveitando o excelente entrosamento entre Lula e Alckmin, acompanhados de significativas delegações empresariais; a retomada dos programas do BNDES de incentivo às exportações, direcionadas a operações na África; a retomada de reuniões conjuntas estratégicas com os países africanos, que não precisam necessariamente ser cúpulas e poderiam tratar de maneira integrada de temas pontuais, para garantir um seguimento substantivo e evitar a criação de expectativas não cumpridas; a revisão e retomada de projetos de cooperação, mas em um formato aprimorado, com aumento de eficiência no uso dos recursos para a obtenção do maior impacto possível mesmo com recursos reduzidos; o início da negociação de um acordo comercial entre o Mercosul e a Área de Livre Comércio Continental Africana; e a produção de um Livro Branco da Política Externa para a África, com objetivos de curto, médio e longo prazos, que possam integrar e servir de fundamento para a ação do Brasil no continente, para além do voluntarismo de um governo, para que a atuação na África torne-se, finalmente, política de Estado.

*As opiniões neste artigo são pessoais e não refletem necessariamente a posição do Ministério das Relações Exteriores.



