Felipe Buchbinder — professor de inteligência artificial da FGV, pesquisador da Rede de Inteligência Artificial e Tecnologias Quânticas

Quando João traz para casa um punhado de feijões mágicos, sua mãe reage com o ceticismo típico de quem encontra uma nova tecnologia. Como tantos empreendedores visionários, João ouve da própria mãe críticas ao seu investimento ("você vendeu nossa única vaca por feijões?") e à sua inteligência ( "eu não acredito que você caiu nessa história de feijões mágicos!"). A mãe jogou os feijões pela janela, mal imaginando que aquela tecnologia teria um crescimento exponencial: no dia seguinte, já seria um pé de feijão indo até as nuvens do céu! A tecnologia abriu a João um mundo inteiramente novo e fascinante! Um mundo repleto de tesouros, galinhas dos ovos de ouro, uma harpa dourada que toca sozinha, mas também um gigante que ameaça lhe moer os ossos para fazer pão. A perspectiva de uma vida melhor traz consigo um monstro. João rouba-lhe os tesouros, volta à sua casa e corta o pé do feijão. Apropria-se da riqueza à qual os feijões lhe dão acesso, mas deixa o seu mundo protegido dos efeitos nefastos dessa tecnologia. Raramente isso é possível.

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Adão e Eva, ao comerem da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, são transformados de forma irreversível e, junto com eles, o mundo onde vivem. A expulsão do Jardim do Éden é interpretada por alguns estudiosos como uma metáfora sobre a Revolução Neolítica, quando a humanidade descobre a agricultura e abandona a vida nômade em prol da constituição de assentamentos, vilarejos e eventualmente cidades e impérios. Adotado o sedentarismo, a volta à vida nômade já não é mais possível: a população cresce, de modo que a caça e coleta de outrora já não permitem mais alimentar tanta gente. Os efeitos sociais da nova tecnologia transformaram a vida de forma irreversível. Daí a expulsão do paraíso, com um anjo guardando-lhe a entrada. Ao contrário da história de João e o pé de feijão, Gênesis nos ensina que revoluções tecnológicas transformam a sociedade de forma irreversível e nem sempre para o bem. É emblemático que, na narrativa bíblica, o fundador da primeira cidade é ninguém menos que Cain — founder dos assassinos.

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Da expulsão do Éden à torre de Babel, Gênesis parece sugerir que a melhor atitude diante da tecnologia é evitá-la. A Bela Adormecida mostra que não. Para proteger a filha do feitiço de Malévola, o rei manda queimar todas as rodas de fiar do reino! Mas banir uma tecnologia já não era factível na Idade Média, ainda menos em um mundo globalizado como o nosso: em seu aniversário de 16 anos, Aurora encontra uma roda de fiar. Sem saber o que é nem como utilizá-la, espeta o dedo. Se o rei e a rainha tivessem mostrado uma roda de fiar à filha, ensinado como usá-la, onde pode ou não pode mexer, a tragédia teria sido evitada. A cura para o feitiço de Malévola não era banir as rodas de fiar, mas preparar a princesa para o inevitável contato que, cedo ou tarde, todos temos com a tecnologia.

Na prática isso não é tão simples. O motivo foi percebido por David Collingridge, que o imortalizou em um dilema que leva seu nome. Quando uma tecnologia é nova e fácil de regular, não é claro como regulá-la, já que seus efeitos são desconhecidos. Por outro lado, quando seus efeitos já são conhecidos, ela já está de tal forma entranhada na sociedade que já não é mais fácil regulá-la. Pense nas redes sociais, por exemplo, ou nos habitantes de Hamelin. Quando um misterioso flautista se oferece para livrar a cidade dos ratos que a infestam, seus habitantes deveriam negociar preço e condições de pagamento. Desconhecem o flautista, desconhecem seus poderes, mas ainda assim aceitam de bom grado os serviços de um forasteiro, como se gratuito fosse. Quando a conta chega — e ela sempre chega — já é tarde demais para negociar com o encantado flautista. Ele terá seu pagamento. E olha que metáfora espetacular para as redes sociais e a inteligência artificial: a tecnologia que faz o bem à cidade (a flauta que, quando tocada, atrai os ratos de forma hipnótica) é a mesma tecnologia que lhes hipnotiza as crianças e as leva a um destino desconhecido, onde nunca mais são vistas.

O problema é que somos todos como o segundo porquinho. Sabemos que uma casa de palha não vai nos proteger do lobo, mas uma casa de tijolos é custosa e demorada demais! A casa de madeira parece um excelente meio-termo! Não negligencia os riscos apontados pelos especialistas, mas não extrapolam o orçamento ou o cronograma, como uma casa de tijolos. O segundo porquinho é um gestor ponderado, conciliador... bem diferente do terceiro porquinho. Aos olhos de seus irmãos, o terceiro porquinho é um fanático, obcecado por um risco que não justifica tanto investimento. Quem tem medo do lobo mau? Só ele.

O herói improvável da história é justamente o porquinho fanático. A casa do porquinho conciliador se mostra tão frágil quanto a do porquinho preguiçoso, e voa pelos ares. A casa que resiste é justamente a de quem não mediu esforços para prevenir um risco. A história dos três porquinhos é uma filosofia da intransigência. Sua moral está em reconhecer que diante de riscos existenciais, é preciso um compromisso absoluto com a sobrevivência, e que um meio compromisso pode ser tão ineficiente quanto o mero descaso. Relatórios de ESG, inventários de emissões ou transformações digitais em que a Inteligência Artificial meramente automatiza uma experiência de usuário ruim — tudo isso são casas de madeira, sólidas o bastante para tranquilizar acionistas, mas voam pelos ares diante do sopro da realidade.

Histórias não são só histórias. São uma das formas que a humanidade encontrou de transmitir às gerações futuras lições aprendidas ao viver em um mundo perigoso, com um futuro incerto, e uma realidade muitas vezes cruel, que se impõe de forma irresistível. Existem lobos. Bruxas. Vidas que se transformam por tragédias, como uma expulsão do paraíso.

Hoje, o lobo tem nome de IA; a maldição, de mudança climática; o paraíso perdido, de um mundo sem guerras. Contamos essas histórias aos nossos filhos há séculos. Talvez valha a pena, agora, ouvi-las como adultos.



