Por Ima Célia Guimarães Vieira, assessora da Presidência da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); e Henrique Vasquez, gerente do Departamento de Indústria de Base Extrativa da Finep

A COP31, em Antália, na Turquia, recoloca um desafio central da agenda climática: transformar conhecimento e compromissos em decisões de investimento. Sem dados integrados e contínuos, não há como orientar a implementação nem avaliar seus resultados.

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Ao lançar, em 3 de novembro, os dois mapas do caminho da presidência brasileira da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago observou que o clima muda mais rápido do que as negociações. Um documento trata do afastamento dos combustíveis fósseis; o outro, de parar e reverter o desmatamento até 2030. Voluntários e voltados à implementação, ambos começam pela necessidade de conhecer melhor a realidade sobre a qual se pretende agir.

O mapa de energia propõe que cada país avalie, até 2028, sua exposição aos combustíveis fósseis e sua capacidade de transição. O de florestas tem como primeira proposta aprimorar os sistemas de informação e monitoramento. Nos dois casos, produzir e usar dados é condição para definir prioridades e acompanhar mudanças.

O Brasil tem base para isso. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) lançou em junho o DataClima , que integra a informação climática em um Sistema Nacional de Transparência Climática e acompanha a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). Mantém também o Sinapse, que simula o efeito de políticas setoriais sobre as emissões. É o que chamamos de inteligência climática: a cadeia que vai da observação e integração dos dados à simulação e à decisão. Sua utilidade deve alcançar as escolhas de investimento, além dos relatórios enviados à Convenção do Clima.

Integrar essas informações permite identificar territórios mais vulneráveis, orientar chamadas de pesquisa e priorizar tecnologias com potencial de reduzir emissões e ampliar a capacidade de adaptação. Permite também reconhecer lacunas de conhecimento que precisam ser enfrentadas para melhorar as próprias decisões.

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) está dos dois lados dessa cadeia. Financia a infraestrutura que produz informação, como a ampliação do monitoramento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), com R$ 147,8 milhões, e o AmazonFACE, com R$ 32 milhões. Esse último investiga como a floresta amazônica responde ao aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Ao mesmo tempo, a instituição precisa dessa informação para orientar o financiamento e avaliar os resultados que ele ajuda a produzir.

Os cientistas reunidos nos seminários da Finep em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) apontaram caminhos: métricas que relacionem o investimento em ciência à redução de emissões, fomento dirigido às lacunas do inventário nacional, chamadas territorializadas e continuidade das séries de observação, que perdem valor quando interrompidas. Trata-se de combinar a ampliação dos recursos com uma orientação cada vez mais estratégica.

O tema é global. Segundo o mapa do caminho para parar e reverter o desmatamento até 2030, lançado pela presidência da COP30 com dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Puma), 88,3% do financiamento florestal registrado em 2023 veio de orçamentos públicos nacionais. O documento aponta a necessidade de ampliar esse volume de US$ 84,5 bilhões para mais de US$ 300 bilhões por ano até 2030. Esses números evidenciam o peso dos recursos nacionais. Nesse esforço, instituições como a Finep têm uma contribuição específica: financiar a pesquisa, o monitoramento e o desenvolvimento tecnológico que sustentam as decisões.

A cooperação internacional, por sua vez, ganha força quando ajuda cada país a formar pessoas e instituições capazes de produzir e usar os próprios dados. Essa capacidade amplia a autonomia para definir prioridades e acompanhar os efeitos das políticas adotadas.

O próximo ciclo do governo Lula atravessará o segundo Balanço Global, em 2028, e chegará à meta florestal de 2030. O Brasil saberá demonstrar como seus investimentos em ciência e inovação contribuíram para reduzir emissões e preparar o país para os impactos da mudança do clima? A resposta exige que a inteligência climática oriente a escolha dos investimentos e a avaliação de seus resultados.



