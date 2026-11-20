A questão central é que modelo sustentará a implementação do Acordo de Paris - (crédito: AFP)



Por Tatiana Oliveira — líder de Estratégia Internacional do WWF-Brasil

A COP31 acontece em um momento decisivo para a agenda climática internacional. Embora tenha sido concebida como uma conferência intermediária, com foco principalmente em decisões processuais, o que vemos é um impasse que vai além da ausência de resultados substantivos: os países não conseguem chegar a um acordo nem mesmo sobre como dar continuidade às negociações sobre financiamento climático.

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A falta de engajamento dos países desenvolvidos e os sinais crescentes de desconfiança entre as Partes colocam em risco a credibilidade do processo multilateral. Países desenvolvidos estão bloqueando propostas apresentadas pelo G77+China e seus subgrupos, que representam mais de 80% da população mundial. No programa de trabalho sobre financiamento climático, há resistência até mesmo à inclusão de opções de negociação sobre questões básicas, como escopo, modalidades, cronograma e resultados esperados.

Esse cenário é preocupante porque estamos falando de estabelecer as condições para financiar a implementação do Acordo de Paris. Se não conseguimos acordar um processo para discutir como viabilizar o financiamento, que mensagem estamos enviando sobre a disposição política de enfrentar a crise climática? E às famílias que perderam seus territórios, propriedades e entes queridos como consequência do atraso no pouco resultado apresentado em relação à mitigação, e, mais, à adaptação aos eventos climáticos extremos?

Há uma contradição evidente na postura de parte dos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo que resistem a estabelecer regras claras para cumprir suas obrigações de prover financiamento climático, propõem condições, exigências regulatórias e mecanismos de gestão de riscos para orientar como os países em desenvolvimento devem financiar suas transições.

Na prática, corremos o risco de construir uma arquitetura financeira que, em vez de estabelecer um novo pacto social verde, transfere os custos e os riscos do enfrentamento da crise justamente para os países que historicamente menos contribuíram para o aquecimento global. A cooperação internacional não pode se transformar em um mecanismo de transferência de responsabilidades, nem correia de transmissão para obrigar os desenvolvidos a moldarem-se a regras no sistema financeiro que beneficiam desigualmente os países mais ricos. Sem confiança, compromissos concretos e respeito às responsabilidades diferenciadas, não haverá financiamento climático à altura do desafio.

O debate sobre financiamento climático entrou em uma nova fase. Já não discutimos apenas quanto os países desenvolvidos devem prover aos países em desenvolvimento, mas também quem financiará a transição, por meio de quais instrumentos, sob quais condições e, sobretudo, quem assumirá os riscos.

A questão central é que modelo sustentará a implementação do Acordo de Paris. Precisamos de uma cooperação internacional capaz de financiar prioridades públicas de desenvolvimento ou caminharemos para um modelo em que recursos públicos serão cada vez mais utilizados para reduzir riscos e garantir a rentabilidade de investimentos privados?

O capital privado tem um papel importante na transição climática e pode ampliar os investimentos necessários. Mas não pode substituir as obrigações internacionais de financiamento público nem impor novos custos e dívidas aos países em desenvolvimento.

Por isso, não basta discutir o volume de recursos mobilizados. É necessário considerar como são distribuídos, quais condições acompanham seu acesso e quais impactos os instrumentos financeiros produzem sobre as economias nacionais. Não podemos ampliar o capital disponível enquanto os custos e riscos continuam concentrados nos países com menor responsabilidade histórica pela crise.

Adaptação e perdas e danos não podem esperar

Enquanto os governos discutem procedimentos, a crise climática se intensifica. Eventos extremos se tornam mais frequentes, intensos e prolongados, ampliando os custos da adaptação e as perdas e danos, sobretudo nos países em desenvolvimento.

A urgência desses impactos exige entregas concretas, mesmo em uma COP de caráter predominantemente processual. Precisamos estabelecer caminhos para ampliar rapidamente a provisão de recursos públicos, previsíveis e acessíveis para adaptação e perdas e danos.

Uma das demandas centrais é triplicar o financiamento para adaptação, tomando como referência “o triplo do dobro”, meta anteriormente acordada. Essa meta aponta para um piso de pelo menos US$ 120 bilhões anuais até 2035.

Esses recursos são fundamentais para que países e comunidades possam se preparar para os impactos climáticos, reduzir vulnerabilidades e responder às perdas que já não podem ser evitadas. O financiamento precisa chegar em condições adequadas, com previsibilidade e acesso efetivo, especialmente para quem mais precisa.

Não podemos aceitar que a implementação do Acordo de Paris se transforme em uma sucessão interminável de diálogos, enquanto os recursos necessários para proteger vidas e territórios continuam insuficientes.

O impasse na COP31 revela que o desafio do financiamento climático também é um desafio de governança internacional. Não se trata apenas de encontrar novos instrumentos financeiros ou atrair investimentos, mas de assegurar que os compromissos assumidos pelos países se traduzam em recursos concretos e em condições justas de acesso, desembolso e liquidação.

A cooperação internacional precisa respeitar as responsabilidades diferenciadas, reconhecer as desigualdades históricas e garantir que os países em desenvolvimento tenham condições reais de implementar suas transições e proteger suas populações.

Sem financiamento público adequado, previsível e acessível, não haverá implementação justa e efetiva do Acordo de Paris. E, sem confiança entre as Partes, tampouco haverá um multilateralismo capaz de responder à dimensão da crise climática.

A COP31 não pode terminar apenas com novos processos de diálogo. Precisamos de caminhos concretos, compromissos claros e entregas à altura da urgência do momento. O tempo da crise climática não acompanha o ritmo da diplomacia, e as populações mais vulneráveis não podem continuar esperando.