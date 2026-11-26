Por Antti Kaski, embaixador da Finlândia; Eva Bisgaard Pedersen, embaixadora da Dinamarca; Kjetil Elsebutangen, embaixador da Noruega; e Karin Wallensteen, embaixadora da Suécia

A violência baseada em gênero continua sendo um grave desafio para os direitos humanos e para a segurança pública. Apesar dos avanços em muitas áreas da igualdade de gênero, a violência contra mulheres e meninas persiste em todos os lugares. Nenhum país pode afirmar que resolveu esse problema. Isso também é verdade para os países nórdicos. Apesar de nossos sistemas de bem-estar social, dos elevados níveis de igualdade de gênero e das amplas proteções legais, a violência baseada em gênero continua afetando dezenas de milhares de mulheres e meninas todos os anos. De acordo com a experiência dos países nórdicos, um fator fundamental para acabar com a violência contra mulheres e meninas é reconhecer que a responsabilidade por erradicar a violência baseada em gênero não pode recair apenas sobre mulheres e meninas. Homens e meninos devem fazer parte da solução, pois também têm o poder de transformar as normas e os comportamentos que a sustentam.

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Elogiamos o Brasil por seu foco no combate à violência contra mulheres e meninas, incluindo a assinatura do pacto nacional contra o feminicídio. Compartilhamos a convicção de que todos devem trabalhar juntos por todas as mulheres — todos juntos por todas. Enquanto muitos permanecerem em silêncio diante do sexismo, dos abusos e da violência, a violência baseada em gênero continuará existindo.

A persistência da violência praticada por parceiros íntimos, da violência sexual, do controle coercitivo e dos abusos facilitados pela tecnologia demonstra que a igualdade legal, por si só, é insuficiente. O investimento contínuo em prevenção, apoio às vítimas e responsabilização dos agressores continua sendo essencial.

Neste ano, a campanha global Orange the World concentra-se em garantir justiça, proteger as sobreviventes e acabar com a impunidade em casos de violência baseada em gênero. As sobreviventes devem ter acesso a proteção eficaz, serviços de apoio e justiça, e os agressores devem ser responsabilizados. A campanha é um importante lembrete de que a violência contra mulheres e meninas continua sendo uma das violações de direitos humanos mais difundidas e persistentes do mundo. Ela compromete a saúde, a segurança e as oportunidades das mulheres, enfraquece a democracia, as sociedades e as economias, e impede que mulheres e meninas usufruam plenamente de seus direitos humanos. Esse é um desafio comum que enfrentamos globalmente, e precisamos encontrar soluções juntos.

Responder à violência faz parte do tratamento do problema: com abrigos, serviços de apoio e mecanismos de proteção são essenciais, mas devem caminhar lado a lado com esforços para enfrentar as causas profundas da violência. Isso exige uma ênfase maior na prevenção, incluindo o enfrentamento de estereótipos de gênero prejudiciais, a promoção da igualdade e a garantia de que toda criança cresça compreendendo que a violência nunca é aceitável. Somente ao abordar as causas estruturais da violência baseada em gênero poderemos construir sociedades em que tais serviços sejam necessários com menos frequência no futuro.

Os homens têm um papel especial na prevenção da violência contra as mulheres. Não basta simplesmente abster-se de cometer violência. A verdadeira responsabilidade está na coragem de intervir diante de casos de violência, comportamentos abusivos, atitudes prejudiciais e assédio on-line. Conclamamos todos os homens e meninos, brasileiros ou nórdicos, a desafiar normas destrutivas, responsabilizar uns aos outros e agir antes que a violência aconteça.

Para referência, a campanha Orange the World é a iniciativa global da ONU Mulheres para combater e eliminar a violência contra mulheres e meninas, acontecendo todos os anos de 25 de novembro a 10 de dezembro, durante os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.



