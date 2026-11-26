Na 2ª Conferência Ministerial Global pelo Fim da Violência contra Crianças, em Manila — evento que mencionei neste espaço na semana passada —, o Brasil assumiu, novamente, compromissos de combate à violência contra crianças e adolescentes. Entre as promessas, estão medidas de enfrentamento ao casamento infantil, uma chaga persistente no país.

O Censo de 2022 mostrou que mais de 34 mil meninas e meninos, de 10 a 14 anos, vivem alguma forma de casamento no Brasil. Conforme o IBGE, 7% estavam casados no civil e no religioso; 4,9% só no civil, e 1,5% só no religioso. Os demais viviam em outro tipo de união. As principais vítimas são meninas: 77% dos registros.

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O casamento infantil acontece, especialmente, em contexto de pobreza, menor acesso à educação, desigualdade de gênero e vulnerabilidade social. A atrocidade rouba a infância, aumenta o risco de violência sexual e de mortalidade materno-infantil, provoca abandono escolar e pode perpetuar a pobreza — já que, com estudos limitados, as vítimas se sujeitam a subempregos na idade adulta.

Apesar de perversa e danosa, a prática continua a ser naturalizada por aqui. Para lançar luz sobre o problema e ampliar o conhecimento da sociedade, o Fundo de População da ONU lançou, em agosto, a campanha "Casamento é coisa de adulto". Para ser signatário da mobilização, basta acessar brazil.unfpa.org/pt-br/casamentoinfantil.

Em outra ação, em carárter mundial, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, em setembro, a resolução que estabelece 27 de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação do Casamento Infantil, Precoce e Forçado. A data, segundo a entidade, "busca ampliar a mobilização internacional para prevenir e eliminar uma prática que viola direitos humanos e afeta desproporcionalmente meninas".

O Brasil é um dos apoiadores da medida. Da mesma forma, é signatário dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), também da ONU. Um dos ODS, o de número 5.3, sobre igualdade de gênero, fala em erradicação de "todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças" até 2030. Parecemos bastante distantes de cumprir o compromisso.

A falta de combate efetivo a essa violência colocou o país em posições vergonhosas: primeiro lugar na América Latina em número absoluto de matrimônios antes dos 18 anos, e sexta posição no mundo. Levar o tema a debate público, envolver toda a sociedade na busca por soluções e adotar políticas públicas de prevenção e proteção são caminhos de enfrentamento à barbárie.



