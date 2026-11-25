Cristovam Buarque — Professor emérito da Universidade de Brasília (UnB)

Há 137 anos, um general gritou: "Viva a República!". Mandou o imperador para um pequeno hotel em Paris, onde o monarca viveu exilado até sua morte. Desde então, o Brasil acabou com os títulos nobiliárquicos, mas em vez de abolir, ampliou os privilégios. Os atuais dirigentes do Estado republicano não se satisfariam com a austeridade do Hotel Bedford.

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A economia explica a opulência da elite brasileira atual, mas a moral não justifica o aumento da desigualdade. O padrão de vida da aristocracia imperial estava mais próximo das condições de vida dos pobres de seu tempo do que estão hoje os supersalários e superprivilégios da elite em relação à realidade de nosso povo. Do ponto de vista social, a elite atual está mais distante do povo do que a nobreza imperial estava de seus contemporâneos pobres.

O médico do imperador dispunha de poucos conhecimentos e equipamentos, e remédios similares ao restante da população. Se tivesse acesso aos serviços médicos da elite republicana de hoje, D. Pedro II não teria falecido aos 66 anos, mas essa é a esperança de vida da população mais pobre em 2026. Apesar dos benefícios do SUS para todos, a desigualdade na esperança de vida e na qualidade do atendimento médico aumentou de forma avassaladora conforme a classe social. Em 2026, o SUS ainda não é plenamente republicano, salvo na oferta de vacinas, porque os vírus não respeitam classes sociais.

A República nunca foi para todos. Definiu uma bandeira com um texto escrito, embora 90% da população de então fosse analfabeta. A proporção de analfabetos diminuiu, mas ainda temos cerca de 8 milhões de pessoas incapazes de reconhecer a própria bandeira. Nas últimas décadas, a educação melhorou para todos, mas a desigualdade educacional aumentou entre as classes sociais, porque a República trata muito mais favoravelmente as escolas dos filhos de sua elite do que o Império tratava as escolas dos filhos da nobreza. Para o resto da população, prefere oferecer cotas e bolsas a implantar uma escola republicana, que assegure escola com a mesma qualidade para todos.

Ainda não criou uma escola republicana, com qualidade máxima e equidade absoluta. Dos 2,5 milhões de brasileiros que nasceram em 2025, apenas 300 mil chegarão aos 18 anos com uma educação que ofereça os conhecimentos necessários ao mundo contemporâneo: tanto os indispensáveis à busca pessoal da felicidade quanto as ferramentas para ajudar a construir um país mais eficiente, justo, democrático e sustentável. Felizmente, entre os que ingressarão no ensino superior haverá bolsistas e cotistas incluídos entre os privilegiados, mas sem que isso elimine o privilégio. É como se, em vez de desmontar a estrutura da casa grande e senzala, a República oferecesse condições para que alguns escravizados se mudassem para a casa grande, por meio de alforrias individualizadas, deixando intacto o sistema de escolas da nobreza e escolas do povo.

Nossa República ainda não é republicana porque sua elite mantém privilégios maiores do que os da nobreza imperial, e isso decorre da reserva de escolas com qualidade superior para seus filhos, enquanto os filhos do povo frequentam escolas de qualidade inferior. Ao longo de quase um século e meio, a República se automutila por não perceber que a raiz dos seus absurdos privilégios está na forma como a educação é oferecida: separando, desde o nascimento, os filhos do Brasil conforme sua classe social. Os privilégios sobrevivem e se ampliam porque a República não construiu uma escola republicana: a mesma para todo cidadão e cidadã que nasce no país, independentemente da renda e do endereço.

A República ainda não é republicana por falta de uma escola republicana: um sistema público nacional único, federal, que inclua todas as escolas a serviço de todas as crianças brasileiras, independentemente da renda de suas famílias e da receita do município onde vivem. A recusa em discutir a necessidade desse sistema pode levar o Brasil a continuar, a cada 15 de novembro, comemorando sua República incompleta, ainda não republicana, e cada 19 de novembro, a bandeira que muitos adultos não conseguem reconhecer plenamente.

Fomos o último país das Américas a abolir a escravidão. Caminhamos para ser também um dos últimos a construir uma República verdadeiramente republicana, por não completarmos aquele grito do general em 1889 com um outro que nenhum dos presidentes seus sucessores gritou: "Viva a Escola Republicana!", com a mesma qualidade para todos.