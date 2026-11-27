Christiane Parreira — gerente de Relações Institucionais e Comunicação do Instituto Trata Brasil. Formada em administração (UnB), com MBAs em marketing (FGV) e recursos humanos (FIA)

O saneamento básico é uma política pública que se materializa no território. É nele que se revelam, ou se escondem, as desigualdades de acesso à água, ao esgotamento sanitário, à drenagem urbana e à gestão de resíduos sólidos. Embora não esteja explícito na Constituição brasileira, o saneamento é reconhecido pela doutrina como direito fundamental implícito, por sua conexão direta com a saúde, o meio ambiente, a moradia e a dignidade humana.

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No plano internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece, desde 2010, o direito humano à água e ao saneamento. No território, convivem lado a lado a cidade formal e a informal. Favelas e aglomerados urbanos, onde a ausência do Estado é mais aguda, são quase sempre os primeiros a sentir e os últimos a superar a falta de saneamento.

Se o território revela desigualdades, os dados ajudam a explicá-las, desde que não nos limitemos às médias nacionais, que suavizam contrastes profundos. O Ranking do Saneamento 2026, elaborado pelo Instituto Trata Brasil com dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), reforça um padrão já conhecido. No topo, municípios como Franca (SP), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP) e Santos (SP) estão próximos da universalização ou já a atingiram. Na outra ponta, Santarém (PA), Porto Velho (RO) e Macapá (AP) seguem com deficits significativos, especialmente na coleta e no tratamento de esgoto.

A distribuição reflete a desigualdade territorial do país, com melhores indicadores no Sudeste e no Sul, e maiores carências no Norte e no Nordeste. A diferença fica ainda mais evidente no investimento per capita. Praia Grande (SP), que lidera esse indicador, investe mais de R$ 570 por habitante ao ano e ocupa a 22ª posição do ranking. Na outra extremidade, Rio Branco (AC), entre as últimas colocadas, investe menos de R$ 10 por habitante. A distância entre esses dois extremos traduz diferentes capacidades institucionais e níveis de presença do Estado.

O desafio do saneamento no Brasil não é recente nem desconhecido. Em 2013, o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) já apresentava um diagnóstico detalhado do setor, com metas de universalização e estimativas de investimento.

O Plansab, porém, era um instrumento de planejamento, sem força vinculante. Na prática, o avanço do saneamento permanecia condicionado à capacidade e às prioridades de cada ente federativo, reproduzindo as desigualdades existentes. Surge então a Lei nº 14.026/2020. O Marco Legal do Saneamento busca transformar metas em obrigações efetivas.

Ao estabelecer a universalização até 2033 (99% de cobertura de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto), o marco incorpora essas metas aos contratos e vincula seu cumprimento à comprovação da capacidade econômico-financeira dos operadores. Além disso, introduz a regionalização dos serviços, para viabilizar o subsídio cruzado entre municípios, e amplia o espaço para a participação privada.

No entanto, a distância entre as regras e sua efetiva implementação permanece um dos principais desafios, e os dados mais recentes indicam que os avanços seguem desiguais no território.

A crise climática amplia essas diferenças, intensificando vulnerabilidades onde a infraestrutura é mais precária. Chuvas intensas, enchentes e secas prolongadas não afetam os territórios de maneira homogênea. Onde há drenagem e redes de abastecimento mais resilientes, seus impactos tendem a ser mitigados. Já onde falta saneamento, esses mesmos eventos assumem proporções mais severas.

Em outras palavras, o clima expõe e aprofunda desigualdades que já existiam. O saneamento, por sua vez, é um dos principais vetores de solução. A ampliação do acesso contribui para a segurança hídrica, ao reduzir perdas, melhorar a qualidade dos corpos d'água e mitigar os impactos de eventos extremos, além de abrir espaço para soluções ainda pouco exploradas no Brasil.

As estações de tratamento de esgoto passam a ser vistas como unidades produtoras de recursos, capazes de fornecer água de reúso e energia a partir do biogás. Assim, discutir adaptação climática sem enfrentar os deficits de saneamento é tratar os sintomas sem atuar sobre as causas.

O Marco Legal é um passo relevante para reduzir o deficit do setor, mas sua efetividade dependerá de garantir que os investimentos alcancem os territórios onde as carências são mais profundas. O saneamento se consolida como elemento central para a justiça territorial e climática, porque define quem estará protegido dos impactos das mudanças climáticas e quem continuará exposto a riscos evitáveis.

À medida que a agenda climática avança, abre-se também a oportunidade de posicionar o saneamento como eixo de financiamento climático, capaz de atrair novos investimentos. No fim, trata-se de uma escolha sobre como e para quem o desenvolvimento se materializa no território.



