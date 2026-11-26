Leonardo Alves Corrêa — professor da UFMG, sócio do VLF Advogados

A COP31, realizada em Antalia, na Turquia, expôs uma divergência fundamental sobre o futuro dos combustíveis fósseis. De um lado, países que defendem a substituição acelerada do petróleo, do carvão e do gás natural por fontes de baixo carbono. De outro, aqueles que sustentam uma transição mais gradual, apoiada em tecnologias capazes de reduzir as emissões sem exigir o abandono imediato dessas fontes de energia. A dificuldade de conciliar essas posições revela um dos principais obstáculos à cooperação climática internacional.

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A primeira posição parte da necessidade de reduzir rapidamente a dependência dos combustíveis fósseis. Seus defensores propõem ampliar as energias renováveis, acelerar a eletrificação dos transportes e da indústria e estabelecer compromissos mais drásticos para a redução do consumo de petróleo, carvão e gás. O argumento central é que a expansão das energias alternativas permite diminuir diretamente as emissões, evitando que a transição dependa excessivamente de tecnologias cuja aplicação em larga escala ainda enfrenta limitações técnicas e econômicas.

A segunda posição defende uma transição mais gradual, na qual os combustíveis fósseis continuariam desempenhando papel relevante por mais tempo. Seus defensores apostam em uma combinação de soluções tecnológicas e instrumentos econômicos para reduzir ou compensar as emissões, incluindo a captura e o armazenamento de carbono, o controle das emissões de metano e os mecanismos de mercado de carbono. Essa estratégia permitiria maior flexibilidade na descarbonização, preservando parte das atividades e infraestruturas existentes. A controvérsia está na capacidade dessas soluções de produzir reduções efetivas de emissões e no risco de que sejam utilizadas para prolongar a dependência do petróleo e do gás natural.

A questão climática, entretanto, não pode ser analisada apenas sob uma perspectiva idealista, como se os Estados compartilhassem os mesmos interesses e estivessem dispostos a sacrificar suas vantagens econômicas em nome de um objetivo comum. As negociações internacionais ocorrem em um ambiente de competição por poder, segurança e riqueza. A transição energética pode alterar profundamente a posição dos países na economia mundial. Grandes produtores de petróleo e gás têm interesses na preservação do valor de suas reservas e infraestruturas, enquanto países que dominam tecnologias de eletrificação, baterias e outras cadeias industriais de baixo carbono podem ampliar sua influência. Nesse contexto, até mesmo as tecnologias de captura de carbono adquirem uma dimensão geopolítica, pois podem contribuir para prolongar o valor econômico e estratégico dos combustíveis fósseis.

O Brasil representa bem as contradições desse processo. Ao mesmo tempo em que defende a elaboração de um mapa do caminho para a redução da dependência dos combustíveis fósseis, mantém a exploração de petróleo como prioridade econômica e estratégica. O país reúne condições favoráveis à expansão das energias renováveis e de novas atividades industriais de baixo carbono, mas também pretende aproveitar suas reservas petrolíferas. A posição brasileira reflete a tentativa de preservar vantagens econômicas existentes enquanto busca participar das oportunidades abertas pela transição. A questão é saber até que ponto a continuidade dos investimentos em petróleo será compatível com os compromissos climáticos defendidos pelo próprio país.

Em um contexto de crise do multilateralismo, o fracasso da COP31 evidencia a dificuldade de estabelecer um caminho comum para países com recursos e interesses tão diferentes. É fato que a ciência climática aponta a necessidade de reduzir substancialmente as emissões globais. Todavia, as decisões sobre como e em que velocidade realizar essa transição continuam condicionadas aos interesses nacionais. Afinal, os países negociam compromissos climáticos enquanto disputam mercados, investimentos e posições de poder na economia mundial. Reconhecer essa realidade ajuda a compreender por que avançar nas negociações sobre o futuro dos combustíveis fósseis continua sendo tão difícil.



