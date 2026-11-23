Marcos Camargo — presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF)

O crime organizado é dinâmico, tecnológico, não respeita limites fronteiriços e está profundamente capilarizado. Para enfrentar essa realidade, as expectativas recentes se voltam para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. A medida aposta em uma maior participação da União — respeitando a autonomia dos Estados —, na integração entre as forças, no endurecimento de penas para facções e milícias, no confisco de bens, na responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas e em regras mais eficientes para garantir recursos.

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Tão logo finalizada a votação, o governo federal reafirmou a intenção de criar um ministério dedicado exclusivamente à área. Ao desenhar a nova pasta, o Executivo tem a oportunidade de adequar estruturas organizacionais para atingir os objetivos propostos. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) sempre foi defensora da PEC e dos avanços que ela efetivamente se propõe trazer. O texto aprovado, porém, manteve lacunas importantes.

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A principal delas é a omissão em relação à aplicação científica no combate ao crime, representada, sobretudo, pela ausência formal das polícias científicas no texto final. Essas estruturas existem em todas as unidades da Federação e na própria União, e seus institutos de criminalística, medicina legal e de identificação já compõem o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Essa omissão é grave porque pode impactar os investimentos no setor, além de afastar a contribuição decisiva que o desenvolvimento científico e tecnológico traz para a inteligência policial, a prevenção e o combate ao crime, a redução da impunidade e a mitigação de injustiças.

Uma operação contra uma facção criminosa pode, por exemplo, envolver apreensão de diversas mídias digitais e a lavagem de ativos financeiros. Para indexar com celeridade um volume tão grande de dados e descobrir diálogos e elementos probatórios, programas desenvolvidos por peritos criminais federais, como o Iped (Indexador e Processador de Evidências Digitais), são essenciais. Ferramentas como o Ouro Alvo e o Brasil MAIS, também concebido e coordenado pela criminalística federal, são fundamentais para enfrentar a lavagem de dinheiro, a exploração ilegal de minérios e os crimes ambientais, que causam forte impacto social. Em ambos os casos, a perícia desenvolve soluções para fortalecer as investigações, analisar vestígios e produzir provas que garantem a maior cientificidade ao processo penal.

Durante a tramitação da proposta, a prioridade da APCF foi ampliar essas possibilidades por meio da inclusão das polícias científicas no texto da PEC. Mesmo não tendo sido possível naquele momento, esse avanço ainda pode ser alcançado por outras proposições, entre elas a PEC 76/2019, já aprovada pelo Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados.

Contudo, o Executivo pode dar um passo imediato ao definir a estrutura do novo ministério. A criação de uma área organizacional dedicada à Ciência Forense no corpo da nova pasta aproximaria e integraria os órgãos de perícia oficial da União, dos estados e do Distrito Federal. A medida permitiria a otimização de políticas públicas, substituindo um modelo tradicionalmente reativo por uma governança de segurança pública norteada por dados científicos, tecnologia e inteligência forense estruturada, com maior interoperabilidade de sistemas e banco de dados — como a Rede Integrada de Perfis Genéticos (RIBPBG) e o Sistema Nacional de Análises Balísticas (SINAB).

Uma consequente aceleração da resolutividade de crimes de alta complexidade, com foco científico na asfixia financeira do crime organizado, potencializaria a recuperação de ativos para o erário e reduziria o custo logístico da impunidade.

A aprovação da PEC representa um avanço na integração da segurança pública brasileira. Essa integração, contudo, precisa alcançar também a atuação das polícias científicas. O governo federal tem agora a oportunidade de um assegurar espaço de articulação nacional compatível com a importância da Ciência Forense para a investigação criminal, para a Justiça e para a segurança pública.



