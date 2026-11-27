Pela primeira vez, o planeta passou seis dias seguidos com temperatura média global mais de 2°C acima dos níveis pré-industriais - (crédito: AFP)

Durante anos, o limite de 2°C do Acordo de Paris pareceu uma linha distante no horizonte, um problema reservado às próximas gerações. Os dados revelados nesta semana pelo jornal britânico The Guardian mostram que essa linha se aproximou depressa. Pela primeira vez, o planeta passou seis dias seguidos com temperatura média global mais de 2°C acima dos níveis pré-industriais. Na segunda-feira, a diferença chegou a 2,24°C, a mais alta já registrada, superando a marca de 2,05°C de 2023.

Um episódio de poucos dias não basta para dizer que o teto de Paris foi rompido, porque a meta se refere a médias de longo prazo. A sequência, porém, é uma amostra do que está por vir se a queima de combustíveis fósseis não for eliminada rapidamente, e reforça a suspeita de que o aquecimento esteja se acelerando. O salto combina o aquecimento provocado pela ação humana com um El Niño de força incomum, perto do pico. O Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia, já havia informado que 2026 deve ser o segundo ano a ultrapassar a marca de 1,5°C.

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Os riscos vão além dos termômetros. O calor extra alimenta secas e incêndios nas florestas tropicais da Indonésia e da Amazônia, que passam a retirar menos carbono da atmosfera. Por isso, o Met Office, serviço meteorológico britânico, prevê um aumento da concentração de dióxido de carbono cerca de um terço mais rápido que nos anos recentes. O aquecimento passa a se reforçar sozinho, com ameaças ao abastecimento de água e de alimentos.

A resposta internacional segue tímida. A Conferência do Clima da ONU deste ano (COP31), em Antália, na Turquia, terminou sem avanços relevantes. Parte da apatia talvez tenha explicação cultural. Os filmes e séries de Hollywood acostumaram o público a catástrofes súbitas, com ondas gigantes, cidades congeladas da noite para o dia e heróis que resolvem tudo em duas horas. A crise climática avança em frações de grau, de um ano para o outro, sem um momento único que prenda a atenção. Inexorável e em câmera lenta, acaba tratada como assunto de amanhã.

E ela já bate à porta dos brasileiros. Só no último mês, tornados atingiram cidades do oeste catarinense e do norte gaúcho. Em Belo Horizonte, temporais com granizo alagaram avenidas e derrubaram dezenas de árvores. Em São Paulo, as chuvas deixaram 10 mortos em um mês e, na terça-feira, enxurradas mataram seis pessoas no sudoeste do Paraná. No Norte, a seca agravada pelo El Niño esgota nascentes e quase um em cada cinco municípios da Amazônia Legal está sob decreto de emergência.

Eventos assim eram tratados como excepcionais. Hoje se sucedem em poucas semanas, com excesso de chuva no Sul e no Sudeste e falta dela no Norte. Esse é o nosso novo normal, e o pior pode estar por vir, já que o El Niño deve atingir o pico até janeiro e seus efeitos mais fortes costumam aparecer meses depois.

O tempo de evitar o problema ficou, em boa parte, para trás. Resta reduzir os danos e aprender a viver num país mais quente e mais instável, sem abandonar o corte de emissões que pode impedir um cenário ainda mais grave. Isso exige drenagem urbana, contenção de encostas, Defesas Civis equipadas, alertas que cheguem a tempo, hospitais preparados para ondas de calor e combate firme ao fogo na Amazônia. A turbulência já começou, e é hora de apertar os cintos.