Bolsonaro ironiza alta cúpula: "Dormem de máscara mas pegaram o vírus"

IS Ingrid Soares

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro ironizou, na noite desta quinta-feira (24/9), durante live transmitida pelas redes sociais o diagnóstico de covid-19 na alta cúpula do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras jurisdições que estiveram na posse do ministro Luiz Fux.

Ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o chefe do Executivo questionou se o mesmo já havia sido infectado pelo vírus. Salles, então, respondeu que é um dos poucos ministros que não teve a doença. Bolsonaro comentou, em seguida: “Não vou rogar praga, não, mas você vai pegar, se é que já não pegou. Não vou falar nome aqui, mas a alta cúpula do poder em Brasília, alguns executivos do Judiciário, bastante, do Legislativo, também, máscara 24 horas por dia, dormir com máscara, cumprimenta assim [imita com o cotovelo e ri] pegaram o vírus agora. Não adianta. Isso aí é o que eu falava lá atrás. É tomar cuidado, quem tem comorbidade, esperando uma vacina um remédio comprovado cientificamente, mas não adianta, vai acabar pegando. Um dia vai ter que sair da toca e vai acabar pegando o vírus. Como enfrentar o vírus? Com vitamina D”, sugeriu.

Posse

Na última terça-feira (22), a ministra Carmén Lúcia testou positivo para covid-19. A magistrada teve febres, mas não apresentou sintomas graves e cumpre isolamento em sua casa em Minas Gerais. Carmén Lúcia foi a nona pessoa a ser diagnosticada com o novo coronavírus após ter comparecido à posse do ministro Fux. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi diagnosticado com o novo coronavírus no último dia 18.

No dia 17, o procurador-geral da República, Augusto Aras, foi confirmado com a doença. Além deles e de Fux, também infectado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros Luis Felipe Salomão, Antônio Saldanha e Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, estão com com coronavírus.