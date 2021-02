ACM Neto diz lamentar que aliado tenha aceitado assumir Cidadania

ST Sarah Teófilo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 26/7/18)

O presidente nacional do DEM, ACM Neto, afirmou em nota na noite desta sexta-feira (12/2) que considera lamentável o fato de o deputado federal João Roma (Republicanos-BA) ter aceitado assumir o Ministério da Cidadania, como foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

"A decisão me surpreende porque desconsidera a relação política e a amizade pessoal que construímos ao longo de toda a vida. Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo a ser trilhado, pelo bem do Brasil", escreveu.

João Roma já foi chefe de gabinete de ACM Neto quando o político era prefeito de Salvador (BA). A proximidade pode mostrar um alinhamento do DEM com o Palácio do Planalto. A nomeação gerou mais mal estar na legenda, quando o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), publicou no Twitter que "ACM mostrou hoje seu caráter".

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, por sua vez, respondeu Maia dizendo que a publicação não está correta.

"ACM Neto não tem participação nenhuma nessa indicação. Inclusive, ele me pediu para não fazer, mas eu não tinha condições de retirar o nome do Roma. Se tiver que colocar na conta de alguém, coloque na minha. Dizer que é indicação do Republicanos através da bancada é o correto e a mais pura expressão da verdade. Colocar que Neto tem a ver, é mentira, o que não fica bem para ninguém", escreveu.

A situação entre Maia e o presidente do DEM está difícil desde a eleição para presidência da Câmara. Maia, inclusive, informou que irá deixar a legenda. Um dia antes do pleito, a Executiva Nacional retirou a orientação para que os parlamentares da legenda votassem em Baleia Rossi (MDB-SP), candidato derrotado de Maia.