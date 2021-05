Bolsonaro a apoiador com cabelo black power: "Tô vendo uma barata"

IS Ingrid Soares

(crédito: Isac Nobrega)

O presidente Jair Bolsonaro teceu comentários, na manhã desta quinta-feira (6/5), sobre o estilo de cabelo de um dos apoiadores que o esperavam na saída do Palácio da Alvorada. O rapaz com um black power aguardava para tirar uma foto com o mandatário. No começo do vídeo, postado em um canal simpático ao presidente, Bolsonaro o chama de "cabeludo", fala sobre "piolho" e questiona se tem cloroquina guardada ali.

"Tem muita lata de leite condensado aqui dentro, também, guardei para o senhor, tem presente aqui", rebateu o homem, em aparente tom de brincadeira.

Minutos depois, ao se reaproximar, o chefe do Executivo virou o pescoço para trás, fitou seguranças com olhar jocoso e disse rindo que estava vendo uma barata no cabelo dele. "Tô vendo uma barata aqui”, afirmou, e riu.

Partido

Durante a conversa com os bolsonaristas, o mandatário falou ainda que negocia a ida para dois partidos políticos. Ele repetiu que sua filiação ao Aliança pelo Brasil, sigla que pretendia tirar do papel a tempo das eleições, está inviabilizada.

Além disso, ele rebateu a declaração do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta no âmbito da Comissão Parlamentar (CPI) da covid-19 de que o país poderia ter começado a vacinação em novembro. O mandatário relatou ainda que a fala “não se sustenta”, pois a primeira vacina a ser aplicada no mundo ocorreu em dezembro.