Bolsonaro deturpa e diz que depoimento de executivo da Pfizer "põe ponto final" na CPI

IS Ingrid Soares

(crédito: EVARISTO SA)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (13/5) que o depoimento do ex-presidente da Pfizer Carlos Murillo colocou um ponto final ao que chamou de "CPI do Renan". O executivo está sendo ouvido hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19. O mandatário ainda parabenizou o ex-ministro Eduardo Pazuello e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"Gerente Geral da Pfizer na América Latina bota ponto final na CPI do Renan: "o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter o registro da vacina Pfizer. Parabéns Anvisa e Min Eduardo Pazuello", escreveu o mandatário.



Com apenas duas horas de depoimento do gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo, à CPI da Covid, senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito consideram que os relatos do executivo confirmam que o governo desprezou várias ofertas de vacinas contra o novo coronavírus que foram feitas pela farmacêutica desde o primeiro semestre de 2020 — o primeiro contrato entre o Ministério da Saúde e o laboratório só foi assinado em março deste ano.

O executivo afirmou em depoimento que a empresa fez três ofertas de vacina ao Brasil ainda em agosto do ano passado: nos dias 14, 18 e 26 daquele mês. Ofertas seriam de 30 milhões de doses ou de 70 milhões de doses. Entenda as ofertas de vacina da Pfizer ao Brasil iniciadas em agosto de 2020.