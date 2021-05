CPI da Covid: Senadores aprovam novas convocações; veja quem são

NW Natasha Werneck/Estado de Minas

(crédito: Divulgação/ Michel Jesus/Câmara dos Deputados/ Reprodução )

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou, nesta quinta-feira (13/5), novos requerimentos de convocações e convites para prestarem depoimento aos senadores. Jurema Werneck foi convocada enquanto Nise Yamaguchi e Mayra Pinheiro foram convidadas. As datas de cada uma não foram confirmadas até o momento.

Nise Hitomi Yamaguchi, de 62 anos, é uma médica oncologista e imunologista. Ela é conhecida por defender o uso da cloroquina para combater casos leves de COVID-19. A médica foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a integrar o comitê de crise na gestão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e foi cotada para assumir a pasta quando ele pediu demissão, em abril do ano passado.

Em julho de 2020, Nise Yamaguchi foi afastada do Hospital Israelita Albert Einstein, onde atuava de forma independente, depois de ter concedido uma entrevista à TV Brasil, onde fez declarações polêmicas sobre o holocausto. Na ocasião, ela questionou “Você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não os submetessem diariamente a humilhações?"

Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde, tem desenvolvido um trabalho para ajudar o Amazonas diante da pandemia da Covid-19. Pediatra, foi presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará.

Os depoimentos tiveram início na última terça-feira (4), com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. Na última quinta-feira (06/5), foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Nessa terça-feira (11/5), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.

Sucessor de Tech e antecessor de Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello vai depor na próxima quarta-feira (19). Inicialmente, ele seria ouvido na última quarta-feira (05/5), mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de Covid-19.

Já nessa quarta-feira (12), Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores.

As reuniões são semipresenciais, e os depoentes são aconselhados a estarem fisicamente na CPI da pandemia. O encontro da CPI com Carlos Murillo, nesta quinta (13/5), é o oitavo desde sua instalação, em 27 de abril deste ano.

Confira a agenda completa dos próximos depoimentos:

18 de maio – ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo;

19 de maio – ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello;

20 de maio – secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro;

25 de maio – presidente da Fiocruz, Nísia Trindade;

26 de maio – presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas;

27 de maio – presidente da União Química, que tem parceria com a Sputinik V, Castro Marques.