Depoimento de Pazuello à CPI é suspenso após bate-boca entre senadores

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello à CPI da Covid do Senado, realizado nesta quarta-feira (19/5), foi interrompido por cinco minutos depois de um bate-boca entre o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), e o governista Luis Carlos Heinze (PP-RS), suplente do colegiado.

A discussão começou quando Pazuello era questionado sobre as ações do Ministério da Saúde que não foram suficientes para evitar várias mortes de pacientes com covid-19 em Manaus (AM) em razão da escassez de oxigênio nos hospitais.

Heinze irritou o presidente da CPI ao lançar mão da estratégia do governo de responsabilizar os estados e municípios pelos números trágicos da pandemia no país. "Presidente, eu só quero fazer uma colocação: Vossa Excelência e o senador Eduardo Braga [MDB] são do Amazonas. Foi liberado [pelo governo federal], no ano passado, R$ 2 bilhões, R$ 616 milhões, então tinha dinheiro lá", disse Heinze, antes de ser interrompido pelo presidente da comissão, que disparou: "Isso é conversa, rapaz! Não é verdade, você está mentindo! Você é mentiroso, rapaz! Mentiroso, não é verdade!".

O parlamentar reagiu. "Eu vou imprimir os valores e vou te enviar, não me chame de mentiroso, não sou, vou lhe mostrar agora. Foi dinheiro para lá, não foi irresponsabilidade do governo federal, e, sim, do governo do estado do Amazonas", afirmou o senador. Após o ocorrido, o depoimento foi suspenso por cinco minutos. No retorno dos trabalhos, Aziz pediu desculpas a Heinze.