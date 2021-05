Pazuello passa mal e sessão da CPI é adiada para quinta-feira

LC Luiz Calcagno ST Sarah Teófilo RS Renato Souza

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello teve um mal estar e foi atendido pelo senador Otto Alencar, que é médico, após depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19. De acordo com o parlamentar, Pazuello teve uma crise relacionada a Síndrome de Vaso Vagal, que resulta na redução temporária de oxigênio no cérebro.

Foi adiada para amanhã às 9h a continuação do depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello à #CPIdaPandemia. Pazuello teve um mal-estar e foi atendido pelo senador @ottoalencar, que é médico.

Em razão da quantidade de senadores inscritos para fazer perguntas, a oitiva do general será adiada para esta quinta-feira (20/5). De acordo com o senador Randolfe Rodrigues, o depoimento ainda estava no começo. Não se descarta que ele seja convocado novamente em outras datas, além de ser chamado para acareação, com outras testemunhas.

Após o ocorrido, o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão, fez um post no Twitter avisando sobre o adiamento.

Suspendemos a sessão de hoje por conta do plenário do Senado. Ainda há 23 senadores inscritos. Voltaremos amanhã às 9h30.





O militar já deixou o Senado, e disse que retorna às 10h de amanhã. O depoimento de Mayra inheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina", será adiado para terça-feira (25). Na saída, Pazuello disse à imprensa que o adiamento se deve a sessão de ordem do dia no Senado. Os parlamentares avaliam o que fazer em razão de mentiras contadas pelo general. A tendência é de que o caso seja encaminhado desde já ao Ministério Público.

Entre as inconsistências está a informação de que o Ministério da Saúde não foi procurado pelos Estados Unidos para obter ajuda de aviões que poderiam transportar oxigênio para Manaus.