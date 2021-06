Bolsonaro ataca Renan Calheiros: "Falta de caráter é a marca do relator da CPI"

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP - 5/5/20)

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (22/6) um vídeo em que aparecem o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), e o governador de Alagoas, Renan Filho, em aglomerações. As imagens foram publicadas acompanhadas com uma legenda na qual o chefe do Executivo faz ataques ao emedebista, afirmando que “falta de caráter é a marca do relator da CPI”. “Renan pai e filho fazendo aglomeração do bem. A falta de caráter é a marca do relator da CPI”, escreveu.

Outras críticas

No dia 1º, Bolsonaro afirmou que a comissão é um "fiasco" e que ter o senador Renan Calheiros (MDB-AL) como relator é uma "piada". Já no dia 14, o mandatário disse que o parlamentar é “especialista em desvio de recursos”.