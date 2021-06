Para Renan Calheiros, cancelamento da Covaxin é atestado de culpa do governo

LC Luiz Calcagno ST Sarah Teófilo

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o cancelamento do contrato do governo federal com a Covaxin é uma admissão de culpa. A CPI investiga o superfaturamento na compra dos imunizantes, que foram negociados em um período mais curto que os demais e sem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Calheiros disse, ainda, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é uma espécie de “Pazuello de jaleco” em referência ao ex-ministro e general. A fala ocorreu pouco antes da sessão desta quarta-feira (30/6). O relator deverá somar, nos próximos dias, mais investigados à lista da comissão.

“A investigação está em curso. Vamos, na medida do possível, acrescentando os nomes de investigados que já estão postos. Mas isso vai sendo feito naturalmente, em função das informações que chegam, transferências de sigilo, de acordo instrumentos legais, com os poderes constitucionais, judiciais, de polícia da própria CPI”, disse.

Calheiros comentou o cancelamento do contrato ao ser questionado sobre o envolvimento, ou não, do presidente Jair Bolsonaro nos escândalos. “Essa é uma questão de competência. Não é se há ou não há participação. O envolvimento do presidente da República não é por prevaricação, mas, sim, porque (Bolsonaro) teria participado desde um primeiro momento das negociações. Falo com relação à Covaxin. No dia 8 de janeiro, ele mandou uma carta ao primeiro ministro (da Índia). No dia 25, o acordo foi fechado. Quando Queiroga suspende o acordo da Covaxin, é uma confissão. É uma demonstração pública de culpa. Queiroga tem sido uma espécie de Pazuello de jaleco”, disparou.

Para o relator, a culpa dos escândalos deve recair “sobre o governo como um todo”. “Cada circunstância com seus personagens, que não são diferentes, são os mesmos. Está constatado até aqui que as vacinas que não foram vendidas diretamente tinham atravessadores ligados ao deputado Ricardo Barros, por enquanto. Mas, quem mais tem ligação com isso? É essa pergunta que nos fazemos todos os dias. E a comissão vai saber”, garantiu o senador.

“Do ponto de vista da investigação, é triste dizer isso, mas é o melhor possível. Nós começamos essa CPI investigando o negacionismo ideológico. Agora nos deparamos com esse câncer da corrupção, que a cada dia vai sendo investigado e novos passos aparecem. Já entregamos o requerimento e as assinaturas para prorrogar o prazo da CPI”, disse o relator.

Críticas a Pacheco

Calheiros também comentou a tentativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-RJ), de suspender os trabalhos da CPI durante o recesso. Como o Congresso ainda não votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), seria um recesso branco, não oficial, que só pode ocorrer por acordo. Para o relator, isso enfraquece a postura de Pacheco. Segundo o senador, o presidente da Casa também quer que a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias só ocorra em agosto, quando o colegiado teria que encerrar os trabalhos.

“É uma coisa muito grave. No momento em que acessamos a corrupção, o presidente do Senado, com quem temos o melhor relacionamento, a pretexto de fazer um recesso que não é um recesso, é um recesso branco, pois não votamos a LDO, paralisa os trabalhos da CPI. Em nome de quem vamos fazer isso? Da investigação? Da apuração dos fatos? Da responsabilização de quem precisa ser responsabilizado? A sociedade não pode aceitar”, afirmou.

“O presidente do Senado não quer prorrogar a CPI. Quer paralisar os trabalhos. Sobretudo com argumento de um recesso que não é recesso. É um recesso branco, que é por acordo, e não haverá conosco acordo para paralisar os trabalhos”, continuou Calheiros, que também comentou sobre as sessões sigilosas que devem ocorrer com o governador cassado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e com o deputado Luis Miranda (DEM-RJ), que, com o irmão, o servidor público Luis Ricardo Miranda, é autor da denúncia de superfaturamento na compra da Covaxin.

“Espero que essas sessões secretas, tanto com o deputado, quanto seu irmão, quanto com o governador do Rio de Janeiro, sejam produtivas do ponto de vista da investigação. Esperamos provas e caminhos para proceder e aprofundar a investigação”, disse.