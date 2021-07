Globo faz plantão para falar da saúde de Bolsonaro e espectadores se assustam

VO Victória Olímpio

Na tarde desta quarta-feira (14/7), a Rede Globo interrompeu a programação para entrar com o plantão. O link foi para informar sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que, após descobrir quadro de obstrução intestinal, será transferido para São Paulo. Ele passará por exames para avaliar a necessidade de cirurgia de emergência.

O ao vivo foi apresentado pela repórter Ana Luiza Guimarães: "Boa tarde! O ministro das comunicações, Fábio Faria, acaba de divulgar em uma rede social que o presidente Jair Bolsonaro vai ser transferido para um hospital de São Paulo, para fazer exames complementares. O presidente foi internado esta manhã no Hospital das Forças Armadas. Nós voltamos com mais informações a qualquer momento. Até já".

Mas apesar da notícia sobre a transferência, os internautas se assustaram e não perderam a oportunidade de comentar nas redes sociais sobre o susto ao imaginarem que o presidente tivesse falecido: "Jesus do céu. Do nada começa o Plantão Globo e já tava achando que o Bolsonaro tinha falecido", "Achei que o Bolsonaro tinha batido as botas com esse Plantão Globo".

O presidente Jair Bolsonaro passou por exames médicos para entender a necessidade de procedimentos mais complexos. O chefe do Executivo deu entrada no Hospital das Forças Armadas na madrugada desta quarta-feira (14), com fortes dores na região do abdômen. De acordo com fontes médicas consultadas pelo Correio, está sendo averiguada a necessidade de cirurgia.