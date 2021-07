Bolsonaro sobre Tarcísio: "Se vier candidato por São Paulo, nem precisa fazer campanha"

IS Ingrid Soares

(crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, concorra a algum cargo nas eleições de 2022. O mandatário repetiu a sugestão de que ele se candidate a governador de São Paulo e teceu elogios. "Se ele vier candidato por São Paulo, ele nem precisa fazer campanha", alegou. No comando do estado paulista está João Doria, um dos principais opositores políticos do presidente.

"Tenho conversado com o Tarcísio, é uma pessoa fantástica. Tem um conhecimento enorme, fez a Academia Militar das Agulhas Negras junto comigo, concursado do Instituto Militar de Engenharia numa vaga para duas pessoas na Câmara, concurso nacional com duas vagas apenas e ele passou. Esteve à frente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) por algum tempo e tem demonstrado que com menos recurso pode fazer muito mais. Então é uma pessoa fantástica. Se ele resolver vir candidato a qualquer local, a decisão é dele, né. Eu gostaria muito que ele viesse. Mas pode ter certeza que se ele vier candidato por São Paulo, ele nem precisa fazer campanha porque, afinal de contas, vão ser os velhos políticos contra o Tarcísio", acrescentou em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro relatou ainda que aconselhou Tarcísio a conceder entrevistas a programas de rádios, a exemplo do que ele próprio tem feito nas últimas semanas.

"E o Tarcísio, sem comentários. Ele é um cara de obra, é um cara inteligente. Falei com ele agora há pouco, ele também vai, não uma vez por dia, uma vez por semana, dar uma entrevista numa grande rede de rádio juntamente com o Rogério Marinho (ministro do Desenvolvimento Regional) e também o João Roma (ministro da Cidadania), da Bahia, para a gente mostrar o que tem sido feito e ser questionado também", concluiu.



Em maio, o presidente afirmou que o ministro da Infraestrutura está "namorando" São Paulo e que "está se descobrindo para a política".

Um mês antes, o chefe do Executivo havia sugerido que, no próximo ano, o ministro poderá concorrer às eleições estaduais como governador de São Paulo.