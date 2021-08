Após ser chamado de 'motorista bonitinho' por Frota, Leite rebate, mas agradece

AM Ana Mendonça* - Estado de Minas

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), respondeu a provocação do deputado federal Alexandre Frota (PSDB), que o chamou de “motorista bonitinho”.

De acordo com Frota, é "incrível" o fato de Eduardo Leite achar que pode ser presidente do Brasil. O governador vem sinalizando a vontade de concorrer como “terceira via” nas eleições presidenciais de 2022.

“Se sair comigo aqui em São Paulo, o máximo que vamos ouvir é ‘nossa Frota, quem é esse seu motorista bonitinho’", escreveu Frota.

Em resposta, Leite disse que não pretende sair com Frota. “Pode ficar com suas outras companhias. Mesmo assim, obrigado pelo elogio!”, rebateu o governador.

“E mande meu abraço de solidariedade ao seu motorista, já que parece achar que ele é pouca coisa”, continuou.

Leite deve concorrer à prévia das eleições com João Doria (PSDB). O governador de São Paulo é o voto de Alexandre Frota.