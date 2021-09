7 de Setembro: Pacheco pede "absoluta defesa do Estado Democrático de Direito"

FS FERNANDA STRICKLAND

(crédito: Pedro França/Agência Senado)

Neste feriado de 7 de Setembro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), manifestou-se pelas redes sociais. Em dia de atos incentivados pelo presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar pediu “absoluta defesa do Estado Democrático de Direito”.

“Ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil: a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito”, diz Pacheco.

Convidados, os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não participaram da cerimônia de hasteamento da bandeira no Brasil no Palácio da Alvorada, organizada pelo presidente Jair Bolsonaro em substituição ao desfile da Independência que foi novamente cancelado por causa da pandemia.

Apesar de não compareceram, o presidente do Supremo e Pacheco estão em Brasília. Já Arthur Lira está fora da cidade. De acordo com interlocutores dos três presidentes, eles avaliaram que as manifestações convocadas por Bolsonaro têm um tom antidemocrático e inconstitucional, com pedido de fechamento do STF e deposição de seus ministros.