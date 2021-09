Caminhões deixam Esplanada dos Ministérios após protestos

CN Cristiane Noberto

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Cerca de 40 caminhões deixaram a Esplanada dos Ministérios desde a madrugada desta quinta-feira (9/9). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), ainda está sendo negociada a retirada do restante dos veículos e estruturas da região central de Brasília.



“Na madrugada desta quinta-feira, caminhões que estavam estacionados na Esplanada começaram a deixar o local e parte das estruturas começou a ser desmontada. A operação segue em andamento”, afirma a SSP em nota. Ainda pela manhã, o secretário da SSP, Julio Danilo Souza Ferreira, esteve no local.

O Gabinete de Gestão de Crises da Segurança Pública está coordenando as ações no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). Segundo a secretaria, as vias N1 e S1 seguem interditadas e a liberação depende de avaliação das autoridades de trânsito.

“O policiamento na Esplanada está reforçado desde o último domingo (5), quando as vias N1 e S1 foram interditadas devido ao grande fluxo de pessoas que chegavam à região. O acesso à Praça dos Três Poderes segue restrito”, disse a comunicação do órgão enviado ao Correio.