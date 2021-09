Chico Buarque processa Eduardo Leite por uso indevido de imagem

FF Fernanda Fernandes

O cantor e compositor da Música Popular Brasileira (MPB), Chico Buarque, entrou na Justiça contra o governador do Rio Grande do Sul (RS), Eduardo Leite (PSDB), e pede indenização no valor de 40 salários mínimos - R$44 mil. O motivo é o uso indevido da imagem do cantor em vídeo postado pelo governador nas redes sociais, pouco antes do 7 de setembro.

Sob o título “Ninguém vai roubar as cores do Brasil”, Eduardo Leite critica a polarização eleitoral, afirmando que as cores da bandeira brasileira não pertencem a nenhuma corrente política. No trecho em que o artista da MPB é mencionado, Leite diz que “basta ver no Chico Buarque e no Sérgio Reis duas belezas musicais e não só duas escolhas políticas”.



Além da indenização, o advogado de Chico, João Tancredo, pede a retirada do material da internet. Leite, que busca ser candidato à presidência pelo PSDB, se defende e diz que não houve "nenhuma utilização indevida ou distorcida" da imagem do cantor.

O advogado do cantor falou sobre o processo. “As pessoas usam a sua imagem ou fazem ofensas em decorrência disso e acham que vai ficar tudo bem. E não pode ser assim. Isso tem consequências. Você quer usar uma marca de alguém sem autorização, vai ter consequência”, disse Tancredo, ao portal de notícias G1. Segundo ele, Chico Buarque é avesso a processo, “mas tem hora que não tem outra saída”. “Como a gente defende com unhas e dentes o estado democrático de direito, o caminho é o Judiciário”, completou.

Em nota, a assessoria do governador do RS se manifestou. "O escritório jurídico que representa o Chico Buarque tem todo o direito de buscar a justiça, mas eles não entenderam o vídeo. Não houve nada do que foi alegado e nem desrespeito à imagem de quem quer que seja. E isso vai ficar claro na nossa contestação pois, ao assistir o vídeo completo, resta evidente que a citação ao nome de Chico Buarque está posta como artista e figura pública, não trazendo nenhuma utilização indevida ou distorcida de sua imagem, apenas ressaltando que na sua música, assim como na de Sérgio Reis, devem ser vistos dois estilos musicais, e não duas escolhas políticas, valorizando a necessidade de convivência harmoniosa. A ação é distorcida, alegando que o vídeo indicaria a adesão de Chibo Buarque à campanha de Eduardo Leite, o que, evidentemente, não é o caso, inclusive por diferenças ideológicas", disse.

Vale ressaltar que Chico Buarque não esconde de ninguém suas ideologias políticas e sempre se posicionou à esquerda. O cantor, amigo e apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é conhecido por canções de oposição à ditadura militar, como “Apesar de Você”, “Roda Viva” e “Cálice”.