Senador quer convocar filho 04 de Bolsonaro para depor na CPI da Covid

RF Roberto Fonseca

(crédito: Redes Sociais/ reprodução )

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou requerimento, nesta segunda-feira (20/9), para que Jair Renan, o filho 04 do presidente seja convocado para prestar depoimento à CPI da Covid. "Para que ele possa dar pessoalmente um alô para a CPI e preste esclarecimentos sobre seus vínculos com o lobista Marconny Faria e supostas ameaças a parlamentares. A lei vale para todos", disse Vieira, em postagem no Twitter.

Nesta segunda-feira (20/9), Renan Bolsonaro, 23 anos, desafiou a CPI da Covid, que vem investigando sua relação com o lobista da Precisa Medicamentos, Marconny Faria. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (20/9), pelo Instagram, Renan mostra algumas armas e escreve: "Alô, CPI". Nas imagens, Renan chama as armas de “brinquedos” e mostra o interior de uma loja de armamentos. No catálogo da empresa, é possível encontrar pistolas de até R$ 13 mil. Documentos da CPI apontam que Renan Bolsonaro abriu uma empresa com a ajuda do lobista da Precisa, empresa investigada pelo superfaturamento de vacinas. Ele trocou pelo menos uma centena de mensagens com o lobista.

O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues, defendeu a convocação de Jair Renan. "Precisamos aprovar esse requerimento URGENTE. Estamos ansiosos para ouvir esse “alô” pessoalmente… Conte com nosso apoio, senador", afirmou Randolfe, no Twitter.

