Ex-mulher de Bolsonaro, Cristina questiona: 'Me chamaram pra CPI do Lula?'

Um dia após Jair Renan, o “04”, ironizar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, a mãe do jovem e ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, também fez uma piada, nesta terça-feira (21/9), com a convocação dela para depor na CPI.

No post, feito no Instagram, Cristina posta uma foto dela e escreve: “Me chamaram para CPI do Lula?”.

Ana Cristina Valle foi convocada para depor na CPI da COVID pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

Atualmente, a advogada trabalha como assessora da deputada federal Celina Leão (PP-DF) e recentemente se mudou para uma mansão de R$ 3,2 milhões junto com Jair Renan.



Ela é acusada de ser operadora do esquema de rachadinha nos gabinetes dos filhos do presidente, em especial de Carlos Bolsonaro (Republicanos), vereador no Rio de Janeiro, do qual foi chefe de gabinete e empregou ao menos sete parentes próximos. Na CPI, ela vai responder sobre sua relação com o lobista da Precisa Medicamentos, Marconny Faria.



Ontem, Renan Bolsonaro desafiou a CPI, que também vem investigando sua relação com o lobista. Em um vídeo publicado pelo Instagram, Renan mostra algumas armas e escreve: “Alô, CPI”.

Nas imagens, Renan chama as armas de “brinquedos” e mostra o interior de uma loja de armamentos. No catálogo da empresa, é possível encontrar pistolas de até R$ 13 mil.



Marconny é acusado de ser intermediário da empresa junto ao Ministério da Saúde em um contrato de mais de R$ 1 bilhão para venda de vacinas.