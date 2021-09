"Machista" e "arrogante": internautas criticam postura de Wagner Rosário na CPI

CB Correio Braziliense

(crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado)

As agressões verbais do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, à senadora Simone Tebet (MDB-MS) repercutiram nas redes sociais. Internautas condenaram a postura do ministro, que chamou a parlamentar de "descontrolada". Muitos usuários do Twitter chamaram o titular de CGU de "arrogante" e "machista".

A confusão ocorreu quando Simone Tebet disse que o ministro da CGU se comportava como advogado de defesa do governo em relação ao processo de aquisição da vacina Covaxin. Rosário não se conteve e chamou a senadora de "descontrolada". A partir daí, teve início um grande bate-boca, com o senador Otto Alencar (PSD-BA) classicando o ministro de "moleque'. Depois de 15 minutos, a sessão foi encerrada e Wagner Rosário passou para a condição de "investigado" pela CPI.



O bate-boca repercutiu automaticamente nas redes sociais. Veja alguns comentários:

Wagner Rosário é um militar. Demonstra, com as ofensas machistas à senadora Simone Tebet, a incapacidade de lidar com o contraditório, com críticas fundadas. Pra essa gente, a única resposta é a violência e o autoritarismo. — Jorge Rodrigues (@JorgRodrigues) September 21, 2021

Além de mal educado, é machista, como todo o bolsonarista padrão, tanto que não chamou o Renan Calheiros de descontrolado, mas na primeira oportunidade, ofendeu a Simone Tebet.

Que nojo dessa gente!!! — Comentarista da #CPIDACOVID #FORABOZO (@anapaularamc) September 21, 2021

Simone Tebet passou o trator com fatos por cima de Wagner Rosário. Ele ficou tão arrasado, que com arrogância e agressividade parte pra cima de uma mulher senadora. Parabéns Simone Tebet! — jean oliveira (@jeanoliveira98) September 21, 2021

nós, mulheres, sabemos bem o que é estar nessa situação de desprezo.



só precisamos estar certas para ouvir: VOCÊ ESTÁ DESCONTROLADA



crescemos ouvindo isso entre quatro paredes e hoje foi transmitido ao vivo.



Simone Tebet foi vítima do machismo bolsonarista.#CPIdaCovid — Miss CPI 2021 (@ohmygodemy) September 21, 2021

Senadora Simone Tebet arrasa na CPI da Covid, com máximo conhecimento e capacidade, questionando o ministro bolsonarista Wagner Rosario que chama ela de descontrolada. Violência política de gênero que chama. Machismo que vai das palavras até as ameaças reais — Carol Vergolino (@carolvergolino) September 21, 2021