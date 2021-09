Após defender tratamento precoce, Alexandre Garcia é demitido da CNN

Td Talita de Souza

(crédito: CNN Brasil/Reprodução)

Alexandre Garcia não faz mais parte do time de comentaristas da CNN Brasil. De acordo com a emissora, a decisão foi unilateral, tomada "após o comentarista reiterar a defesa do tratamento precoce contra a covid-19 com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada".

O jornalista fazia parte do quadro Liberdade de Opinião, dentro do jornal Novo Dia, e chegou a ser desmentido duas vezes por apresentadores da emissora após promover desinformação a respeito do chamado tratamento precoce, formado pela união de remédios ineficazes para o processo de cura da doença, tais como ivermectina e cloroquina.

A última vez foi nesta sexta-feira (24/9), quando o comentarista citou a Prevent Senior e afirmou que o kit covid salvou milhares de vidas. O plano de saúde citado por Garcia, aliás, é alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid por suspeita de fraudar prontuários e atestados de óbitos de clientes para não registrar a falha da administração do tratamento precoce.

E a CNN que teve que desmentir novamente o Alexandre Garcia depois do quadro liberdade de opinião? pic.twitter.com/YlexfodQs7 — Luiz Carlos ???? (@LuizCarlosPavao) September 24, 2021

Após a fala de Garcia, a apresentadora Elisa Veeck afirmou que "não existe um tratamento precoce comprovado cientificamente para prevenir a covid-19" e que a prevenção é feita "com o uso de máscaras e vacinação".

Confira a íntegra da nota da CNN:

A CNN Brasil comunica que rescindiu o contrato com o jornalista Alexandre Garcia nesta sexta-feira (24).

A decisão foi tomada após o comentarista reiterar a defesa do tratamento precoce contra a Covid-19 com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada.



O quadro "Liberdade de Opinião" continuará na programação da emissora, dentro do jornal "Novo Dia".



A CNN Brasil reforça seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões, pilares da democracia e do bom jornalismo.