Omar Aziz e Renan Calheiros mandam duro recado a Luciano Hang

Ed Estado de Minas

(crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado)

Os senadores Omar Aziz (PSD/AM) e Renan Calheiros (MDB/AL) iniciaram a participação na reunião da CPI da COVID, na manhã desta quinta-feira (30/09), mandando um recado ao empresário Luciano Hang.



Nesta quarta-feira (29/9), Hang deixou senadores atônitos com declarações negacionistas ao promover o próprio negócio privado e o governo do presidente Jair Bolsonaro, durante sessão tumultuada no Senado.

O primeiro a falar foi Aziz, presidente da CPI. Ele criticou o que classificou de "sorrisos e pirotecnias" de Hang. " A Justiça irá tomar conta do sorriso, da pirotecnia", afirmou o senador.

Na sequência, o senador Renan Calheiros, relator da CPI, adiantou que Hang constará em seu relatório na condição de "indiciado em vários crimes".

O senador Marcos Rogério (DEM/RO), da tropa de choque bolsonarista, retrucou ambos os senadores. De acordo com o governista, os colegas deveriam "respeitar a ausência" do empresário, que não estava presente para responder às críticas, ameaças e promessas dos senadores.